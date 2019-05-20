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الرئيسية | رياضة | الألماني كروس يمدّد التعاقد مع نادي ريال مدريد

الألماني كروس يمدّد التعاقد مع نادي ريال مدريد

الألماني كروس يمدّد التعاقد مع نادي ريال مدريد
هسبريس - إفي
الاثنين 20 ماي 2019 - 14:35

مدد الألماني توني كروس عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى 30 يونيو 2023.

كروس، الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي في عام 2014 بعقد يمتد حتى عام 2020، يسعى الآن إلى الاستمرار في صفوف "التشكيلة الملكية" إلى 2023.

ويعد هذا هو أول تحرك من جانب "الفريق الأبيض" بعد انتهاء موسم مخيب للآمال؛ فشل فيه الفريق في تحقيق أهدافه، باستثناء كأس العالم للأندية، سواء في الدوري أو في "تشامبيانزليغ" أو في بطولة كأس الملك.

وبعد ظهوره لأول مرة أمام إشبيلي،ـ في بطولة السوبر الأوروبي يوم 12 غشت 2014، حقق كروس 12 لقبا في مواسمه الخمسة مع ريال مدريد، ثلاثة كؤوس دوري أبطال أوروبا وأربعة كؤوس أندية وثلاث كؤوس أوروبية ودوري واحد وكأس إسبانية واحدة.

ونشأ كروس في نادي مسقط رأسه "جرايفسفالد"، بألمانيا، ثم انتقل إلى هانزا روستوك ومنه إلى بايرن ميونيخ، قبل أن يستقر به المطاف في ريال مدريد بعد إعارته إلى باير ليفركوزن.

ويتميز اللاعب الألماني نفسه بدقة تمريراته وتمركزه الجيد في خط الوسط؛ بجانب الكرواتي لوكا مودريتش وكاسمييرو البرازيلي.

وخاض كروس، الذي حقق بطولة كأس العالم مع منتخب ألمانيا في مونديال "البرازيل 2014"، 233 مباراة رسمية بقميص ريال مدريد، ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الألمان مشاركة في صفوف "الملكي"؛ بعد الأسطوري أولي شتيلكه الذي لعب 308 مباراة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Khalid الاثنين 20 ماي 2019 - 15:55
لاعب كبير و متخلق لما تحمل الكلمة من معنى
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