24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخضروات والأسماك .. أبرز عناصر التغذية السليمة لكبار السن
- عندما يتحول الرعب إلى إبداع
- جامعات المغرب تتعثر في استقطاب الكفاءات لتطوير البحث العلمي
- بوردو الفرنسي يخطط لضم المدافع المغربي فضال
- فيسبوك والخيانة الزوجية
اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر (5.00)
عصير المزاح -14-: تصحيح أوراق تلاميذ مدرسة "المطيع بن الخواف" (5.00)
تحدي لباس مغربيات للحايك والنقاب يثير جدل إعجابٍ واستغراب (5.00)
- ضائقة مالية تُطوق "دوزيم" .. والبرلمان يستعد لتقصي "حقائق القناة" - (81)
- تحدي لباس مغربيات للحايك والنقاب يثير جدل إعجابٍ واستغراب - (73)
- الحكومة تُصَعد ضد "أطباء الغد" وتطالب المحتجين بفك الإضراب - (72)
- اشتاتو يرصد ضرورة الإصلاح بالمغرب بعد حِراكي السودان والجزائر - (66)
- "اللهم فْبنادم ولا فالدود" .. حملة توصي بالتبرع بالأعضاء بعد الموت - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مانشستر سيتي يغري غوارديولا بـ 114 مليون يورو
كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم تشعر برضا كبير حيال مسيرة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مع الفريق الأول، وأن الأخير يستعد لتقديم عرض مغرٍ للمدرب الكبير من أجل الاستمرار مع حامل لقب الدوري الإنجليزي لفترة أطول.
وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مانشستر سيتي سيدفع 114 مليون يورو لغوارديولا خلال السنوات الخمس المقبلة، ليرتفع راتب المدرب الإسباني من 1ر17 إلى 22.8 مليون يورو في الموسم الواحد.
يذكر أن غوارديولا لا يزال يتبقى له عامان في تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي يتطلع لتمديد العقد إلى ثلاث سنوات إضافية، وذلك بعدما فاز الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.
وحقق مانشستر سيتي رقما قياسيا هذا الموسم بعد أن أصبح أول نادي في تاريخ إنجلترا يحقق أربعة ألقاب محلية في موسم واحد؛ وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وكأس رابطة أندية الدوري الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية (كأس السوبر).
وقال غوارديولا عقب فوزه بالدوري الإنجليزي: "سأبقى هنا الموسمين المتبقيين لي إذا كانوا هم يرغبون في ذلك، أشعر بالرضا مع مانشستر سيتي"، وجاءت تصريحاته للرد على شائعات اقترابه من تولي المهمة الفنية ليوفنتوس الإيطالي، عقب الإطاحة بمسميليانو اليغري.
ولن يثني غوارديولا أي شيء عن الاستمرار مع مانشستر سيتي سوى العقوبة المحتمل توقيعها على النادي الإنجليزي، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بحرمانه من اللعب في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب انتهاكه لقاعدة "اللعب المالي النظيف".