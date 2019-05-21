المغربي غيلان يواصل مسار التدرج في البارصا

هسبورت - محمد فنڭار*

قاد زكرياء غيلان، لاعب برشلونة الإسباني، فريقه إلى التتويج بلقب دوري أقل من 18 سنة لمنطقة كاتالونيا، بعد فوزه بخمسة أهداف لهدف على فريق "إفسي مولي" السبت الماضي.

وحقق شباب برشلونة هذه البطولة بعد تعثر المتصدر السابق "FC Damm" الذي عجز عن الانتصار أمام فريق "Mercantil".

وتوج غيلان مع برشلونة باللقب بعد موسم متميز لعب خلاله 25 مباراة، سجل فيها 11 هدفا، ويعد دعامة أساسية للفريق منذ التحاقه بالدوري الإسباني.

ويلقب اللاعب المغربي بـ"Zacarias"، بحكم علاقته الجيدة مع جميع أطر الفريق، كما أنه يحمل صفة الدولية منذ سنة 2016، عندما قبل دعوة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل اللعب للمنتخب الوطني، رغم توفره على جنسية إسبانية أيضا، ولعب في العديد من البطولات الدولية مع "الأسود" وسجّل مجموعة من الأهداف.

وكان زكرياء غيلان عبد القادر، مهاجم المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، انتقل صيف عام 2016 إلى فتيان برشلونة (ب)، الذي توج معه خلال الموسم الماضي بالدوري المحلي، ليلتحق بفتيان البارصا (أ)، بتوصية من مدرب الفريق فرانك أرتيغا.

ولعب الواعد المغربي 15 مباراة من أصل 18 في بطولة القسم الشرفي "الكاتالوني" للفتيان، بينما غاب عن نهائيات كأس إفريقيا مع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، التي احتضنتها تانزانيا قبل شهر، لأسباب تقنية، والتي أقصي منها المنتخب في الدور الأول.

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