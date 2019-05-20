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الرئيسية | رياضة | حكم إثيوبي يدير مباراة الإياب بين الزمالك وبركان

حكم إثيوبي يدير مباراة الإياب بين الزمالك وبركان

حكم إثيوبي يدير مباراة الإياب بين الزمالك وبركان
هسبريس - متابعة
الاثنين 20 ماي 2019 - 17:52

اختارت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة مباراة فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان برسم إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجرى يوم الأحد المقبل في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (غرينيتش + ساعتان) على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

ويساعد باملاك تيسيما في إدارة المباراة، زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي.

كما تم اختيار الزامبي جاني سيكاوزي لتولي مهمة حكم الفيدوي المساعد (الفار)، بمساعدة جيربا كامارا من السنغال، ووليد أحمد من السودان.

وكان الفريق المغربي قد حقق انتصارا ثمينا على الزمالك بهدف نظيف أمس الأحد في مباراة الذهاب التي احتضنها الملعب البلدي ببركان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مستغرب الاثنين 20 ماي 2019 - 18:33
حكام على رؤوس الاصابع يتم تدويرهم عموما حكم لابأس به رغم بعض الهفوات كاحتساب ضربة جزاء للسفاقصي في مباراة الذهاب امام النهضة وعدم احتساب ضربة جزاء للرجاء امام الترجي في السوبر بل انه لم يكلف نفسه العودة للفار
تنبيه للاتحادات العربية مودة الاعتماد على الحكام الأجانب في مباريات الدوري سلبية بكل المقاييس هذا ما اثر على مردود التحكيم العربي الذي وصل للعالمية يوما ما في شخص المرحوم بلقولة
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