أرسنال الإنجليزي يدخل سباق التعاقد مع زياش

أوعنا بلعيد

يخوض أرسنال الإنجليزي لكرة القدم سباق التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، من أجل تعزيز الخط الأمامي للفريق اللندني الراغب في تقوية صفوفه تأهبا لخوض مسابقات الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "الميرور" البريطانية فقد جهزت إدارة "الغانرز" مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني بغية إقناع أياكس بالتخلي عن خدمات النجم المغربي البالغ 26 عاما.

وتلقى المايسترو المغربي إشادة واسعة النطاق بعد أدائه اللافت في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، بعدما قاد فريقه إلى بلوغ نصف النهائي، كما توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) رغم المنافسة القوية.

ووفق المصدر ذاته فقد سئل حكيم زياش في وقت سابق عن الأندية التي يرغب في الانضمام إليها مستقبلا، وقال: "حسنا، لديّ ناديان، إنهما أرسنال وبرشلونة، هذا هو حلمي النهائي بخصوص الأندية التي أرغب في اللعب لها".

وانفجر صانع ألعاب "الأسود" تهديفيا الموسم الحالي، ما مكنه من تسجيل 21 هدفا، كما أعطى 24 تمريرة حاسمة، ما خوله التتويج بجائزة أفضل لاعب في صفوف العملاق الهولندي الموسم الحالي.

واعترف المدير الرياضي لأياكس وأسطورة أرسنال مارك أوفرمارس بأن ناديه أصبح عاجزا عن الحفاظ على زياش، وقال: "سيغادر عندما يأتيه عرض من ناد رفيع، إنه في بؤرة الاهتمام بسبب إنجازاته في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي"، وأضاف: "العديد من الأندية الكبيرة ترغب في ضمه، ووعدنا حكيم بأننا سنوافق على خروجه فور توصلنا بعرض يليق بمستواه وإمكاناته".

ولأن برشلونة غير مهتم حاليا بخدمات النجم المغربي فإن هذا يترك الباب مفتوحًا أمام أرسنال لضمه، وهو الذي تراجع عن فكرة التعاقد مع وليفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس، بعدما طالب ناديه مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني مقابل السماح له بالخروج.

ومن غير المرجح أن يرفض زياش فكرة انتقاله إلى أرسنال، حتى لو لم يشارك الفريق اللندني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الفترة المقبلة.