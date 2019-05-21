بنفيكا يمنح تاعرابت فرصة أخيرة للاستمرار بالفريق

أوعنا بلعيد

يقترب مسؤولو بنفيكا البرتغالي لكرة القدم من تجديد عقد الدولي المغربي عادل تاعرابت، الذي سينتهي مع حلول صيف 2020، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بينهما.

وحسب وسائل إعلام برتغالية، منها صحيفة "أبولا"، فقد توصل المهاجم المغربي إلى اتفاق مع إدارة ناديه يقضي بتجديد عقده لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات مقابل بعض التنازلات التي سيقدم عليها اللاعب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة بنفيكا طلبت من تاعرابت تخفيض أجره السنوي، البالغ مليونين و300 ألف أورو، والذي كان يتقاضاه منذ قدومه إلى بنفيكا، صيف 2015، لكن دون أن يخوض أي مباراة رسمية مع الفريق، باستثناء الجولات الأخيرة برسم الموسم الحالي.

وعاد المهاجم المغربي إلى اكتشاف نفسه من جديد خلال الموسم الحالي بعدما دخل في تداريب مكثفة ونظام صارم خول له العودة بقوة إلى الميادين والحصول على ثقة مدربه برونو لارج، الذي اعتمد عليه خلال الجولات الأخيرة، ونال مردوده استحسان مكونات "النسور البرتغالية".

وأصبح النجم السابق لفريق كوينز بارك رينجرز أكثر جدية وتركيزا رفقة فريقه بنفيكا، ما ساهم في عودة الدفء إلى علاقته مع إدارة ناديه، وحصوله على ثقة مدربه بفضل انضباطه وجديته في التداريب.

ويعول الطاقم التقني لبنفيكا على خدمات تاعرابت الموسم المقبل، إذ يرتقب أن يظفر بدقائق لعب أكثر؛ كما يعول المدرب عليه لحجز مركزه الأساسي، لاسيما أن بعض النجوم سيغادرون الفريق برسم المركاتو المقبل، وهو ما يقوي حظوظ "الأسد" المغربي من أجل اللعب أكثر.