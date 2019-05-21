توتي يريد إعادة بنعطية إلى صفوف "ذئاب روما"‬

أوعنا بلعيد

تقترب إدارة أيس روما الإيطالي لكرة القدم من تعيين أسطورة النادي فرانتشيسيكو توتي كمدير رياضي جديد خلفا للإسباني مونتشي، من أجل بناء مجموعة قوية تنافس على الألقاب ابتداء من الموسم المقبل.

وحسب تقارير إيطالية، يرغب توتي في ضم الدولي المغربي مهدي بنعطية، وإعادته إلى أجواء التباري بالكالشيو بقميص ناديه أيس روما، بالرغم من انضمامه خلال المركاتو الماضي إلى فريق الدحيل القطري.

ولا يزال حلم العودة إلى الدوري الإيطالي يدغدغ مشاعر المدافع المغربي المحترف حاليا في فريق الدحيل القطري، إذ ما زالت الذكريات الجميلة تسيطر على تفكيره عقب فترة متميزة وطويلة خاضها رفقة 3 من أبرز أندية الكالشيو ويتعلق الأمر بأودينيزي وروما ويوفنتوس.

ولم يستبعد بنعطية عودته إلى الدوري الإيطالي بالرغم من توقيعه لأربعة مواسم في كشوفات الدحيل، حيث اعترف بذلك في وقت سابق أثناء حواره مع صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، وخص بالذكر أيس روما تحديدا والذي يعتبره من أفضل التجارب التي خاضها، والتي ساهمت بشكل كبير في بروزه وتألقه اللافت ليحترف بعدها رفقة العملاق الألماني، بايرن ميونخ.

وعند سؤاله حول إمكانية رجوعه إلى إيطاليا من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، قال قائد الأسود: "ربما سأعود يوما، فريق روما كان وسيظل فريقا استثنائيا بالنسبة لي؛ فالفترة التي قضيتها مع أيس روما تعتبر من الأفضل في مسيرتي الكروية و المدرب رودي غارسيا منحني الثقة، وفي الكثير من الأحيان وظفني كمترجم له".

واستعاد بنعطية شريط ذكرياته، مشيرا إلى أن مكونات أيس روما كانت تعامله بشكل جيد، لا سيما المدرب السابق، وأضاف: "لقد منحني شارة العمادة بعد اثنين من كبار الكرة العالمية وهما فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي، بعض الأمور لا أستطيع نسيانها؛ ومن بينها ملعب الأولمبيكو وتشجيعات الجماهير التي تعطيك رغبة السيطرة والتحكم في العالم، هذه الجماهير تستحق الأفضل وتستحق الفوز بالألقاب".

يشار إلى أن المدافع سابق الذكر، البالغ 31 عاما، وصل إلى قمة مستواه رفقة أيس روما، بعد أن قضى برفقته موسما استثنائيا وكان واحدا من أفضل مدافعي الدوري الإيطالي الممتاز.