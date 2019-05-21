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كُتّاب وآراء
إدارة برشلونة تبحث عن بديل للمهاجم سواريز
كشفت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة يخطط لتعزيز ثلاثة خطوط استعدادا للموسم الجديد، أبرزها خط الهجوم الذي يسعى فيه للتعاقد مع مهاجم صريح يكون بديلا للأوروغوياني لويس سواريز.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن التعاقد مع مهاجم صريح بديلا لسواريز لن يقصي إدارة النادي عن مسعاها لضم الهداف الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أعلن مؤخرا قرار الرحيل عن أتلتيكو مدريد، والذي بإمكانه اللعب في أكثر من مركز.
وأشارت إلى أن إدارة البارصا تخطط للتعاقد مع مهاجم يجلس على دكة البدلاء يكون حاسما حال مشاركته في المباريات، مثل ديفوك أوريغي وفرناندو يورنتي في ليفربول وتوتنهام، اللذين تأهلا لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وأوضح المصدر نفسه أن النادي الكتالوني يتفاوض أيضا مع الهولندي ماتيس دي ليخت لتعزيز خط الدفاع، إضافة لبحثه عن ظهير أيسر صاحب خبرة.
ومنذ رحيل باكو ألكاسير عن صفوف البارصا إلى بروسيا دورتموند، لم يقنع كل من منير الحدادي، الذي انتقل إلى إشبيلية في يناير الماضي، ولا كيفن برنس بواتنج، مدرب الفريق إرنستو فالفيردي بمستويهما.
وسيلجأ فالفيردي للاعتماد على نجم الفريق، ليونيل ميسي، كمهاجم وهمي بسبب غياب سواريز للإصابة في نهائي كاس الملك، السبت المقبل، أمام نادي فالنسيا.