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كُتّاب وآراء
منتخب الجزائر يكشف برنامج التحضير لكأس إفريقيا
كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، البرنامج الإعدادي للمنتخب الأول تحسبا لمشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليوز.
وأكد الاتحاد، في بيان، أن استعدادات المنتخب جرى تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى تنطلق رسميا في الثالث من يونيو المقبل بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، والذي يقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية.
وأوضح الاتحاد أن المرحلة الأولى يمكن أن تنطلق مبكرا؛ خاصة بالنسبة لبعض اللاعبين الذين سيخضعون لاختبارات بدنية، وكشف أن المرحلة الثانية ستنطلق يوم ثامن يونيو، وهو موعد سفر الفريق إلى الدوحة على متن طائرة خاصة.
وسيلتقي المنتخب الجزائري منتخب بوروندي يوم 11 يونيو، ثم منتخب مالي يوم 16 من الشهر نفسه بالعاصمة القطرية أيضا.
وتستهل الجزائر مشوارها في كأس أمم أفريقيا بلقاء كينيا، يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي، ثم السنغال يوم 27 من الشهر نفسه على ذات الملعب، قبل أن تواجه تنزانيا في الأول من يوليوز على ملعب السلام في ختام مباريات المجموعة الثالثة.