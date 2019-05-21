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الرئيسية | رياضة | منتخب مصر يستعد لنهائيات "الكان" بـ25 لاعبا

منتخب مصر يستعد لنهائيات "الكان" بـ25 لاعبا

منتخب مصر يستعد لنهائيات "الكان" بـ25 لاعبا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:35

أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري لكرة القدم، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني خافيير أجيري اختار 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق في "برج العرب"؛ اعتبارا من السادس من يونيو المقبل.

ويخوض المنتخب خلال معسكره مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا، يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليوز من العام الجاري.

وقال إيهاب لهيطة، في بيان رسمي، إن القائمة ضمت أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) ووليد سليمان (الأهلي) وعبد الله السعيد (بيراميدز) وأحمد علي كامل (المقاولون العرب) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) وعمر جابر (بيراميدز) وأحمد الشناوي (بيراميدز) ومروان محسن (الأهلي) ومحمد أبوجبل (سموحة) وطارق حامد (الزمالك) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) وعلي أحمد "غزال" (فييرنسي البرتغالي).

كذلك ضمت محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) وأيمن أشرف (الأهلي) ومحمد الشناوي (الأهلي) ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك) وباهر المحمدي (الإسماعيلي) وأحمد أيمن منصور (بيراميدز) ونبيل عماد "دونغا" (بيراميدز) ومحمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

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