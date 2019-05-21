الزمالك يشهر "سلاح بوطيب" أمام نهضة بركان

أوعنا بلعيد

استعاد الطاقم التقني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم خدمات المهاجم المغربي خالد بوطيب، الذي بات جاهزا للمشاركة رفقة ناديه أمام نهضة بركان، برسم إياب نهائي كأس "الكاف"، عقب تعافيه كليا من الإصابة التي ألمت به في وقت سابق وحرمته من خوض لقاء الذهاب بالملعب البلدي ببركان.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، جاهزية خالد بوطيب لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب برج العرب (السلطات المصرية وافقت على حضور 60 ألف مشجع).

وقال المصدر المذكور في تصريحات تلفزيونية: "خالد بوطيب أصبح جاهزا للمشاركة في اللقاء أمام نهضة بركان، وكذلك حازم إمام، الظهير الأيمن".

ويعول الطاقم التقني تحت إشراف السويسري كريستيان غروس، مدرب الزمالك، على خدمات المهاجم المغربي من أجل الوصول إلى شباك منير المحمدي، حارس ممثل الكرة المغربية، من أجل تذويب فارق الهدف المسجل في لقاء الذهاب وتحقيق الفوز.

وطالب رئيس الأبيض المصري جماهير الفريق بتقديم الدعم للمجموعة ومساندة خالد بوطيب وبقية رفاقه، وحذر من توجيه السباب والشتائم خلال مباراة نهضة بركان، وطالب بالتشجيع الإيجابي والمثالي والتحلي بالروح الرياضية وعدم إشعال الشهب الإصطناعية.

وهاجم مرتضى منصور مدرب فريقه كريستيان غروس، محملا إياه مسؤولية الهزيمة بهدف نظيف في مباراة الذهاب، وزاد موضحا: "غروس هو من تسبب في الخسارة أمام بركان، فلو أجرى تغييرا لإضاعة الدقيقة المتبقية لخرج الفريق بالتعادل السلبي".