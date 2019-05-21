24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:37
|05:19
|12:29
|16:09
|19:30
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شهر رمضان يعزز التضامن بجزيرة "كران كناريا"
- "حراك الريف" يلاقي عائلات المعتقلين بفريق من "مجلس بوعياش"
- هاتفك من نوع هواوي؟ عظم الله أجرك
- غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا
- بوفوس واتحاديو الصحراء
مجلس النواب يُلغي إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية (5.00)
محكمة النقض تباشر ملفات تأديب محامين استولوا على ودائع الزبناء (5.00)
غياب "مواعيد الفيزا" بالقنصليات يدفع برلمانيين إلى مساءلة الحكومة (5.00)
التقشف يدفع الشركات إلى تقليص الإحسان و"مساعدات رمضان" (5.00)
- ضائقة مالية تُطوق "دوزيم" .. والبرلمان يستعد لتقصي "حقائق القناة" - (94)
- حرف "تيفيناغ" في الأوراق المالية يُصادم سلفيين ونشطاء أمازيغيين - (93)
- "حلاوة السلطة" تدفع بنكيران إلى تبرير التخلي عن المرجعية الإسلامية - (86)
- ملابسات تصوير أفراد الشرطة تضع التشريعات القانونية تحت المجهر - (71)
- طلبة كليات الطب يتحدّون الحكومة ويتمسكون بمقاطعة الامتحانات - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الزمالك يشهر "سلاح بوطيب" أمام نهضة بركان
استعاد الطاقم التقني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم خدمات المهاجم المغربي خالد بوطيب، الذي بات جاهزا للمشاركة رفقة ناديه أمام نهضة بركان، برسم إياب نهائي كأس "الكاف"، عقب تعافيه كليا من الإصابة التي ألمت به في وقت سابق وحرمته من خوض لقاء الذهاب بالملعب البلدي ببركان.
وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، جاهزية خالد بوطيب لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب برج العرب (السلطات المصرية وافقت على حضور 60 ألف مشجع).
وقال المصدر المذكور في تصريحات تلفزيونية: "خالد بوطيب أصبح جاهزا للمشاركة في اللقاء أمام نهضة بركان، وكذلك حازم إمام، الظهير الأيمن".
ويعول الطاقم التقني تحت إشراف السويسري كريستيان غروس، مدرب الزمالك، على خدمات المهاجم المغربي من أجل الوصول إلى شباك منير المحمدي، حارس ممثل الكرة المغربية، من أجل تذويب فارق الهدف المسجل في لقاء الذهاب وتحقيق الفوز.
وطالب رئيس الأبيض المصري جماهير الفريق بتقديم الدعم للمجموعة ومساندة خالد بوطيب وبقية رفاقه، وحذر من توجيه السباب والشتائم خلال مباراة نهضة بركان، وطالب بالتشجيع الإيجابي والمثالي والتحلي بالروح الرياضية وعدم إشعال الشهب الإصطناعية.
وهاجم مرتضى منصور مدرب فريقه كريستيان غروس، محملا إياه مسؤولية الهزيمة بهدف نظيف في مباراة الذهاب، وزاد موضحا: "غروس هو من تسبب في الخسارة أمام بركان، فلو أجرى تغييرا لإضاعة الدقيقة المتبقية لخرج الفريق بالتعادل السلبي".