لحواصلي يعتذر لجمهور خريبكة عن أغنية ودادية

أوعنا بلعيد

اعتذر ياسين الحواصلي، حارس مرمى أولمبيك خريبكة لكرة القدم، لجماهير فريقه عقب انتشار "فيديو" له وهو يتغنى بإحدى أغاني جمهور الوداد الرياضي على أرضية الملعب.

وتعرض الحواصلي لانتقادات واسعة من قبل جماهير "لوصيكا" بعد أن اتهمته باستفزازها واعتبرت ما قام به تقليلا من احترام فريقها، لاسيما أنه يحمل قميصه الموسم الكروي الحالي، وذلك على بعد أيام قليلة من اللقاء المرتقب بين الوداد الرياضي والفريق الخريبكي برسم الدوري المغربي الاحترافي.

وتقدم الحارس المذكور باعتذار لمكونات الفريق عبر مقطع "فيديو" نشره الموقع الرسمي لأولمبيك خريبكة، قائلا: "أقدم اعتذاري لجماهير الفريق بخصوص ترديدي أغنية مساندة لفريقي الأم الوداد، وأطلب الصفح والسماح من الجماهير الخريبكية لأنني لم أقصد الإساءة أو إهانة الفريق. هناك من فهم ذلك بالخطأ، ومع ذلك أجدد اعتذاري..أحترم الجمهور الخريبكي الكبير، وأشيد بدعمه ومساندته للمجموعة".

وتابع الحواصلي: "خريبكة يبقى فريقا كبيرا ولا يمكنني أن أنتقص منه أو استصغره، لكونه من الأندية المغربية العريقة. وأستغل شهر رمضان المبارك لأجدد اعتذاري لجماهير النادي، وأطلب منها السماح جراء ما بدر مني".

تجدر الإشارة إلى أن الحارس الحواصلي يعتبر خريج المدرسة الودادية، ولعب رفقة الفريق الأول لسنوات، ليخوض بعدها عدة تجارب احترافية رفقة المغرب الفاسي وشباب الحسيمة والجيش الملكي وأولمبيك خريبكة.