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الرئيسية | رياضة | الهلال السعودي يزاحِم الاتحاد في التعاقد مع بلهندة

الهلال السعودي يزاحِم الاتحاد في التعاقد مع بلهندة

الهلال السعودي يزاحِم الاتحاد في التعاقد مع بلهندة
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأربعاء 22 ماي 2019 - 03:13

انْضَمَّ نادي الهلال السعودي إلى قائمة المهتمين بخدمات الدولي المغربي، يونس بلهندة، حسب صحيفة "فاناتيك" التركية، التي أكدت أن صانع ألعاب "الأسود" يسيل لعاب نادي الهلال الذي تقدَّم بعرض لنادي غلطة سراي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولم يكشف المصدر المذكور عن تفاصيل العرض المقدم، خصوصا في شقّه المالي، الذي من المنتظر أن يكون حاسما في تحديد بلهندة لوجهته، لاسيما وأن الاتحاد السعودي كان قد قدم له عرضا مغريا قبل أسبوعين تقريبا، تصل لستة ملايين أورو كراتب سنوي.

وبات نادي غلطة سراي متقبلا لمسألة التخلي عن يونس بلهندة، خاصة وأن مدربه في غلطة سراي بدأ يقتنع بجدوى السماح له بالرحيل، بعد أن كان رافضا للفكرة خلال المركاتو الشتوي الماضي.

وستكون للتفاصيل المالية كلمة الحسم في وجهة بلهندة المستقبلية، الذي ما زال مرتبطا بعقد مع ناديه التركي إلى 2021.

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