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كُتّاب وآراء
الدفاع الجديدي يطالب ببرمجة جديدة لمباراة الرجاء
علمت "هسبورت" من مصادر داخل الدفاع الحسني الجديدي، أن المكتب المسير لهذا الأخير، برئاسة عبد اللطيف مقترض، قد راسل، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة والوطنية الاحترافية لتعديل برمجة مباراة فريقه أمام الرجاء البيضاوي، المقررة في منتصف الشهر المقبل، الجولة 30 والأخيرة من منافسات الموسم الكروي الجاري من الدوري المغربي للمحترفين.
وحسب المصادر نفسها، فالدفاع الحسني الجديدي طالب إما بتقديم موعد المباراة وبرمجتها قبل تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو تأجيلها إلى ما بعد نهاية كأس أمم إفريقيا، مستندا في طلبه على القانون الذي يخول لأي فريق تعديل برمجة مباراته في حال افتقاده لثلاثة لاعبين دوليين يشاركون مع منتخباتهم في تربصات أو مباريات.
واعتبرت المصادر نفسها أنه من غير المنطقي تأجيل كل مباريات الجولتين الأخيرتين، نزولا عند تهديدات فريق بالمقاطعة، مشيرا إلى أن خطأ البرمجة الأول تم تصحيحه بخطأ أكبر، وأن المتضرر من البرمجة الجديدة يبقى اللاعبون الذين من المفترض أن ينهوا موسمهم في ماي، قبل أن يتم تمديده إلى منتصف يونيو.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن البرمجة الجديدة للدورتين الأخيرتين من شأنها التأثير على المستوى الفني للأندية واللاعبين الذين أصبحوا مطالبين بلعب مباريات ودية للحفاظ على طراوتهم البدنية، قبل خوض المباراتين الأخيرتين.
وكان الدفاع الحسني الجديدي قد رفض أيضا تأجيل مباراته أمام حسنية أكادير، السبت الماضي، لحساب الجولة 29، ليتم استثناؤه من القرار الجامعي القاضي بتأجيل الدورة ليلعب بذلك المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وتقرر الجمعة الماضي إجراء تعديل على برنامج القسم الوطني الأول، من أجل برمجة الجولتين 29 و30، حيث أصبح كالتالي:
1- إجراء المباراة المؤجلة بين فريقي الوداد الرياضي وأولمبيك خريبكة برسم الدورة 27 يوم 4 يونيو 2019.
2- باستثناء المباراة بين الوداد الرياضي وإتحاد طنجة، التي أجريت الجمعة الماضي، ومباراة الدفاع الحسني الجديدي ضد حسنية أكادير، التي أجريت السبت الماضي، برسم الجولة 29، ستجرى باقي مباريات هذه الدورة يومي 8 و9 يونيو 2019، أما الجولة 30 ستقام يومي 14 و15 يونيو 2019.