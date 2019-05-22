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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان يَرحل مبكِّرا إلى مصر لمواجهة الزمالك

نهضة بركان يَرحل مبكِّرا إلى مصر لمواجهة الزمالك

نهضة بركان يَرحل مبكِّرا إلى مصر لمواجهة الزمالك
هسبورت – محمد فنكار*
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:40

غادر فريق نهضة بركان إلى مصر، مساء اليوم، من أجل الاستعداد لمباراة الأحد المقبل أمام الزمالك المصري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحَلَّ الفريق، مساء أمس، بمدينة الدار البيضاء من مدينة وجدة عبر رحلة جوية، واستقر لليلة واحدة قبل المغادرة إلى القاهرة في رحلة جوية مباشرة، انطلقت ليل اليوم على الساعة العاشرة مساء.

وتَطير البعثة المغربية التي تضم عددا مهما من أفراد المكتب المسير، في حين من المقرر أن تخصص رحلة ثانية ستشهد حضور الجماهير ورجال الإعلام، خلال الأيام المقبلة.

واختار الطاقم التقني السفر مبكرا نحو مصر للاستئناس بالأجواء، حيث سيقيم الفريق بمدينة القاهرة، وسيتدرب بشكل يومي، على أن يجري آخر حصة على أرضية ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية السبت المقبل.

واسْتَعاد الفريق لاعبه العربي الناجي الذي كان غائبا عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف، كما سيشارك العميد عزيز محمد رسميا بعد عودته من الإصابة وتأكد غياب زهير إيشو المصاب ذهابا، فيما يمني الطاقم الطبي للفريق إعداد البوركينابي ألان تراوري للإياب.

تجدر الإشارة إلى أن نهضة بركان حقق فوزا مهما الأحد الماضي بهدف نظيف، ويأمل للحفاظ على تقدمه من أجل انتزاع أول لقب قاري في تاريخه.

وستُجرى المباراة الأحد القادم في ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مغربي حر الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:00
عليكم بالقتالية و الضغط على الخصم و عدم الوقوع في فخ الاخطاء القريبة من المرمى و حاولوا استفزازهم بعقلانية واثبتوا حتى نهاية المقابلة فالزمالك له تجربة طويلة في الكؤوس الافريقية و غالبا ما سسجل في آخر الدقائق .. فحظ سعيد للإخوة البراكنة.
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2 - الكأس على مرمى عزيمة الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:02
تسعون دقيقة تفصل أهل بركان على بناء التاريخ هم قادرون على العودة بالكأس من هناك فالزمالك لاتعيش أزهى أيامها وتعاني من غيابات كثيرة ومؤثرة .
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3 - Hafid الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:07
بالتوفيق ان شاء الله لنهضة بركان
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4 - chakir nederland الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:07
شيء جميل للكرة المغربية نهضة بركان و الوداد في النهائي.توازن الشرق و الغرب الله إسهل عليهم يارب و رمضان مبارك للجميع
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5 - meme الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:08
ايييوا ملي ولات بركان تغلب الزمالك فاقرا السلام على كرة القدم ...الزمالك تغلبها بركان هههههه مع كامل احترامي للفريق ولمشجعيه والطاقم التدريبي وشكرا هيسبريس
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6 - atlass الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:09
بالتوفيق ان شاء الله للفريق البركاني
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7 - حسن من الري________ش الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:21
نهضة بركان فريق وله كل المقومات ليتوج بطلا ,نتمنى ان لا يتاثر بشخير الاعلام الداعر ;وان يعمل الطاقم على تهيء اللاعبين نفسانيا وذهنا ,وان يهيء الجعواني خطة مناسبة ونتمنى الا تكون بدفاع متاخر لان خير طريقة للدفاع هي الهجوم,خصوصا مع انطلاق المباراة والا يعطي اية فرصة للزمالك للاستحواذ على وسط الميدان وعدم ترك المساحات وفرض حراسة لصيقة وخنق كهرباء ,ورفع ريتم المقابلة ,والقتال بشراسة,والاندفاع البدني ,والاحتكاك بالاعبين المصريين,والسقوط وقتل الوقت........اللعب لعب سلس دقة دقة بلا زيادة ولا نقصان;وكرة ارضية واللعب على قلب دفاع الزمالك لانها نقطة ضعفهم,اطمنوا يا بركان انتم مش لوحدكم كل المغاربة معكم ,قلبا وقالبا ,وثقتنا في رجال البراكنة قوية;ان شاء الله ابطال من قلب ام الذنيا.
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8 - غيور الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:23
بالتوفيق إن شاء الله...
بذل كل الجهود مع عدم التسرع والتركيز الجيد والابتعاد عن النرفزة والمشادات مع الفريق الخصم...
هدفكم الوحيد هو الرجوع بالفوز إن شاء الله...
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9 - مغربي الأربعاء 22 ماي 2019 - 00:31
إنشاء الله اللقب ديال بركان الله يوفقهم
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