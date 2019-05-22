نهضة بركان يَرحل مبكِّرا إلى مصر لمواجهة الزمالك

هسبورت – محمد فنكار*

غادر فريق نهضة بركان إلى مصر، مساء اليوم، من أجل الاستعداد لمباراة الأحد المقبل أمام الزمالك المصري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحَلَّ الفريق، مساء أمس، بمدينة الدار البيضاء من مدينة وجدة عبر رحلة جوية، واستقر لليلة واحدة قبل المغادرة إلى القاهرة في رحلة جوية مباشرة، انطلقت ليل اليوم على الساعة العاشرة مساء.

وتَطير البعثة المغربية التي تضم عددا مهما من أفراد المكتب المسير، في حين من المقرر أن تخصص رحلة ثانية ستشهد حضور الجماهير ورجال الإعلام، خلال الأيام المقبلة.

واختار الطاقم التقني السفر مبكرا نحو مصر للاستئناس بالأجواء، حيث سيقيم الفريق بمدينة القاهرة، وسيتدرب بشكل يومي، على أن يجري آخر حصة على أرضية ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية السبت المقبل.

واسْتَعاد الفريق لاعبه العربي الناجي الذي كان غائبا عن المباراة السابقة بسبب الإيقاف، كما سيشارك العميد عزيز محمد رسميا بعد عودته من الإصابة وتأكد غياب زهير إيشو المصاب ذهابا، فيما يمني الطاقم الطبي للفريق إعداد البوركينابي ألان تراوري للإياب.

تجدر الإشارة إلى أن نهضة بركان حقق فوزا مهما الأحد الماضي بهدف نظيف، ويأمل للحفاظ على تقدمه من أجل انتزاع أول لقب قاري في تاريخه.

وستُجرى المباراة الأحد القادم في ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المغربي.

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