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كُتّاب وآراء
جماهير الوداد تطلق حملة دعم قبل لقاء الترجي
تستعدّ جماهير الوداد لإطلاق حملة دعم واسعة النطاق للاعبي فريقها، قبيل أيام من ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، المقررة يوم الجمعة القادم بمدينة الرباط.
وتؤازر الجماهير الودادية من خلال مقاطع فيديو تبرز قوة اللاعبين وبرسائل دعم لكل لاعب على حدة، حيث اتفقت الجماهير على ضرورة تناسي التعادل الأخير أمام اتحاد طنجة في البطولة الاحترافية، والتركيز على مباراة النهائي لنيل ثالث ألقاب دوري الأبطال.
وطالب الوداديون إدارة النادي بإبعاد اللاعبين عن جميع أجواء الضغط الممكن، وهو ما استجابت له بالسفر إلى مدينة بوزنيقة، يوم الاثنين، للدخول في معسكر مغلق قبيل أيام من المباراة النهائية.
وفي سياق متصل، تنتظر الجماهير البلاغ الرسمي لناديها بخصوص تذاكر المباراة، حيث من المقرر أن تضعها بالنقاط المخصصة لها انطلاقا من يوم الأربعاء، كما تترقب الجماهير تفادي المشاكل المتعلقة بالسوق السوداء، لضمان حضورها دون معاناة.
ويرتقب أن تحج جماهير غفيرة إلى ملعب الرباط من أجل دعم ومؤازرة الفريق "الأحمر" في اللقاء النهائي أمام حامل لقب المسابقة القارية، وفي مفكرته "رد دين" فقدان لقب سنة 2011 للفريق التونسي، الذي تمكن من خطف الكأس من الوداد بملعب رادس بهدف هاريسون أفول، عقب إنهاء مباراة الذهاب بالدار البيضاء بالتعادل السلبي.
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تعليقات الزوّار (2)
التركيز وعدم التسرع ونبذ العنف والمشادات مع الفريق الخصم... درس الخطط التي تمكن من التسجيل في وقت مبكر...