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الرئيسية | رياضة | الرجاء يهزم الدفاع الجديدي في "صفقة نغوما"

الرجاء يهزم الدفاع الجديدي في "صفقة نغوما"

الرجاء يهزم الدفاع الجديدي في "صفقة نغوما"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 22 ماي 2019 - 14:05

تعاقد مسؤولو الرجاء الرياضي لكرة القدم رسميا مع اللاعب الدولي الكونغولي فابريس نغوما لثلاثة مواسم رياضية، انطلاقا من فاتح يوليوز 2019، بعد منافسة قوية من بعض الأندية، سواء بالدوري المغربي أو بدوريات أجنبية.

وحسب مصادر هسبريس فقد اضطرت إدارة الرجاء إلى مضاعفة قيمة العرض المالي المقدم من قبلها من أجل إقناع فيتا كلوب بالموافقة، والسماح للاعبه بحمل ألوان "النسور الخضراء".

ونجح مسؤولو الرجاء في حسم صفقة فابريس نغوما لصالحهم بعدما رفعوا قيمة العقد إلى 300 ألف دولار بدلا من 150 ألفا، قيمة العرض المقدم في الوهلة الأولى، لقطع الطريق على فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي دخل على الخط وكان سباقا للسفر إلى الكونغو ومفاوضة الفريق الكونغولي من أجل التعاقد مع اللاعب بعد أن حدده ضمن الصفقات المستهدفة لتعزيز صفوفها الموسم المقبل.

وجاء تعاقد الفريق الرجاوي مع اللاعب نغوما من أجل تقوية وسط الميدان، وتلبية لطلب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الخضر، الذي أبدى إعجابه باللاعب المذكور وحدده ضمن تعاقدات الموسم المقبل والأسماء المعول عليها لتقديم الإضافة المرجوة.

جدير بالإشارة إلى أن فابريس نغوما يعتبر ثالث لاعب يتعاقد معه الرجاء في مرحلة الانتقالات الصيفية، بعد نجمه السابق محسن متولي والمدافع المالي إدريسا كوليبالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الفقر و الشجاعة الأربعاء 22 ماي 2019 - 14:29
الفقر و الشجاعة الفريق غارق ديون مع ذالك يقوم بتعاقدات حلل وناقش
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2 - سكزوفرين الأربعاء 22 ماي 2019 - 14:29
ههه هزم الدفاع الجديدي وهزمته الطاس.
فريقا الوداد والرجاء لا يعرفان أنهما فريقا أكبر مدينة في المغرب ذات خمس سكان المغرب، وتسيطر على أكثر من نصف الإقتصاد الوطني.
الرجاء والوداد فريقان كبيران يجب منع المال العام عليهما.
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