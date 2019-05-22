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كُتّاب وآراء
زكرياء حدراف على أعتاب مغادرة تشكيلة الرجاء
أصبح زكرياء حدراف قريبا من مغادرة الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعدما قرر خوض تجربة احترافية جديدة بآفاق وتحديات أخرى ابتداء من الموسم المقبل.
وحسب مصدر هسبريس، فإن حدراف ينتظر عرضا احترافيا من خارج الدوري المغربي، وإن تعذر ذلك فستكون وجهته المقبلة هي فريقه السابق الدفاع الجديدي والانضمام إلى مجموعة بادو الزاكي الراغب بدوره في تعزيز تركيبته البشرية بلاعبين أكفاء.
وسبق للاعب أن تلقى عروضا من أندية نهضة بركان وشباب المحمدية، الوافد في الموسم الحالي على الدرجة الثانية الاحترافية، وفريق الجيش الملكي، لكنه يفضل العودة إلى فريقه الأم، رافضا مواصلة مساره رفقة الفريق الأخضر.
ويعتبر اللاعب حدراف من بين الأسماء التي ساهمت في تتويج النسور الخضر بلقبي كأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، على حساب الترجي الرياضي التونسي، كما توج قبل ذلك بلقب كأس العرش.