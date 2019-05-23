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الرئيسية | رياضة | نجم رجاوي يحظى بالاهتمام في الوداد الرياضي

نجم رجاوي يحظى بالاهتمام في الوداد الرياضي

نجم رجاوي يحظى بالاهتمام في الوداد الرياضي
أوعنا بلعيد
الخميس 23 ماي 2019 - 01:20

يرغب الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي، تحت إشراف التونسي فوزي البنزرتي، في الاستفادة من خدمات الدولي الكونغولي ليما مابيدي، الذي أصبح خروجه مؤكدا من فريقه الحالي الرجاء الرياضي.

وأبدت الإدارة التقنية للفريق الأحمر اهتمامها بخدمات مابيدي، وترغب في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة حيث سينتهي عقده مع الرجاء ويرفض التمديد له، بعدما توصل بعروض خارجية، لاسيما من الدوري الفرنسي.

وحسب مصادر مطلعة، جاء اهتمام الوداد بخدمات مابيدي من أجل تعزيز خط المنتصف والاستفادة من خبرته التي راكمها بالدوري المغربي، موردة أن الفريق الأحمر يرغب في استغلال وضعية اللاعب الحالية بعد أن أصبح حبيس دكة البدلاء.

وفقد اللاعب المذكور مركزه الأساسي رفقة الرجاء منذ رحيل المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو عن الطاقم التقني للخضر، بينما يفضل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب الحالي، الاعتماد على اللاعب زكرياء الوردي في وسط الميدان.

وسبق لوكيل أعمال اللاعب مابيدي أن عرض خدمات موكله على سعيد الناصيري خلال المركاتو الشتوي الماضي، لكن الرئيس الودادي رفض العرض بداعي عدم حاجة الفريق الأحمر إلى خدمات مابيدي حينها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد سيروني الخميس 23 ماي 2019 - 01:55
لماذا الرجاء لم تدفع له مستحقاته بدل مساومته على حقه نحن نعرف ان الرجاء اشترط عليه التخلي عن بعض مستحقاته للتوقيع معه ولضمان رسميته لكنه رفض وظل حبيس دكة اﻹحتياط
اتمنى من الوداد أن تستفيد منه ﻷنه لاعب خلوق وذو كفاءة رياضية عليا
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2 - رجاوي الخميس 23 ماي 2019 - 02:14
شكرا على كل ما قدمته يا مابيدي وضحيت به في سبيل القلعة الخضراء. لن ننساك وحظ موفق في تجربتك القادمة
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