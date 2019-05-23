24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المعاناة تلازم عائلات في مشروع سكني ببوسكورة (5.00)

  2. مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)

  3. رئيس جماعة الرباط: ختم دورة ماي إجراء قانوني (5.00)

  4. لا للتكفير باسم الإسلام في المغرب (5.00)

  5. قوى الظلام وشيطنة "الآخـــر" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | اللاعب نملي يقترب من تجربة جديدة في روسيا

اللاعب نملي يقترب من تجربة جديدة في روسيا

اللاعب نملي يقترب من تجربة جديدة في روسيا
أوعنا بلعيد
الخميس 23 ماي 2019 - 04:50

يقترب مسؤولو فريق كراسنودار الروسي لكرة القدم من حسم التعاقد مع المهاجم مغربي الأصل دنماركي الجنسية يونس نملي، لاعب زفوله الهولندي، وضمه إلى صفوف فريقهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما تألق بقميص ناديه الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "فوتبال انترناسيونال" الهولندية إن اللاعب نملي يوجد حاليا في روسيا من أجل مناقشة انتقاله إلى كراسنودار الروسي الراغب في استقدامه، رفقة أندية أخرى على غرار أياكس أمستردام وفاينورد الهولنديين.

وأكد مصدر مسؤول من الفريق الروسي للصحيفة سالفة الذكر دخول ناديه في مفاوضات مع اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 عاما، الذي يشغل مركز المهاجم (متوسط ميدان هجومي)، وقال: "نحن في محادثات مع اللاعب نملي لكننا لسنا لوحدنا حيث تفاوضه كذلك العديد من الأندية، ومع ذلك ستكون خطوة رائعة بالنسبة ليونس أن ينتقل إلى روسيا".

وتابع:" كراسنودار هو ناد كبير حقا ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، الانتقال سيفيد نملي لأنه سيساعده على إظهار نفسه أكثر، ويجب أن تنتهي المفاوضات بنجاح لينضم اللاعب إلى فريقه الجديد".

وتألق اللاعب المذكور الموسم الحالي رفقة ناديه زفوله، ويعتبر شخصية قيادية فوق أرضية الميدان، كما تمكن من تسجيل أربعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، ليخطف بذلك اهتمام الأندية الهولندية.

وسبق للاعب نملي، المنحدر من مدينة بركان، الذي دافع عن ألوان المنتخب الدنماركي لأقل من 21 سنة، أن أكد في تصريحات صحافية سابقة أنه لو توصل بدعوة من الطاقم التقني للمنتخب المغربي، فسيدرس الأمر بشكل جدي لأنه يرغب في حمل قميص الأسود ولم ينس أصوله، مشيرا إلى أنه يتابع مباريات الديربي المغربي بين الرجاء والوداد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.