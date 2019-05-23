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الرئيسية | رياضة | "زينيت" الروسي يراهن على خدمات المغربي لكبير

"زينيت" الروسي يراهن على خدمات المغربي لكبير

"زينيت" الروسي يراهن على خدمات المغربي لكبير
أوعنا بلعيد
الخميس 23 ماي 2019 - 09:52

حدد مسؤولو زينيت بطرسبرغ الروسي لكرة القدم المغربي عثمان لكبير، لاعب فريق أورال يكاترينبورغ، كأهم الصفقات التي يجب الفوز بها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بغية تعزيز صفوف فريقهم، لاسيما وأن الأخير سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحسب مصادر روسية، فإن إدارة فريق زينيت الروسي، المتوج مؤخرا بلقب الدوري، أبدت اهتمامها الجدي بخدمات عثمان لكبير، النجم الأول لفريق أورال يكاترينبورغ الروسي، عقب العروض اللافتة التي بصم عليها في الموسم الحالي.

وقدم اللاعب المذكور مردودا متميزا رفقة فريقه مكنه من خطف أنظار الأندية الأخرى، قبل أن يلتقطه رادار كبير الكرة الروسية زينيت، بعد أن تمكن من خوض 34 مباراة رفقة ناديه الحالي، سجل خلالها خمسة أهداف وساهم في 8 بتمريراته الحاسمة، وقاد ناديه لبلوغ نهائي الكأس واحتلال المركز العاشر في الدوري المحلي برصيد 37 نقطة.

جدير بالإشارة إلى أن عثمان لكبير هو الشقيق الأصغر للدولي المغربي مصطفى لكبير، المحترف حاليا بفريق كالمار بالدوري السويدي بعد تجربة احترافية خاضها بالدوري التركي الممتاز.

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