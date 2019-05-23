فقدان لاعبين يهدد الترجي التونسي في "إياب الوداد"

أوعنا بلعيد

يخوض 7 لاعبين من فريق الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، مباراة الذهاب بنهائي دوري الأبطال أمام الوداد الرياضي وهم مهددون بالحرمان من خوض لقاء الإياب بداعي الإيقاف في حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء في المواجهة التي ستجرى بالمغرب.

ويخشى الطاقم التقني للفريق التونسي غياب أكثر من لاعب عن إياب نهائي دوري الأبطال، الذي سيخوضه أمام ممثل الكرة المغربية خلال المواجهة التي ستجمع بينهما يوم 31 من الشهر الجاري، في حال حصول أي واحد من السبعة على بطاقة صفراء خلال مواجهة الذهاب.

ويهدد الإيقاف كلا من الحارسين رامي الجريدي ومعز بن شريفية، واللاعبين شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي، وفوسيتي كوليبالي، وطه ياسين الخنيسي، وأنيس البدري، ما سيدفعهم إلى اللعب بحذر شديد أمام الوداد يوم الجمعة المقبل بحكم أن حصولهم على بطاقة صفراء يعني غيابهم عن لقاء الإياب بتونس.

وسيضطر اللاعبون السبعة إلى اللعب بحذر شديد وتجنب أي احتكاكات بدنية مع لاعبي الوداد، مع تفادي ارتكاب المخالفات التي تستوجب إشهار البطاقات في وجوههم من قبل الحكم المصري جهاد جريشة، الذي سيدير المباراة بمساعدة السوداني وليد أحمد علي والجزائري عبد الحق عتشالي.

وقرر معين الشعباني، مدرب الترجي، ضم 22 لاعبا لقائمته التي ستواجه الوداد الرياضي، ويتعلق الأمر بـ: معز بن شريفية ورامي الجريدي وعلي الجمل في حراسة المرمى.

وسامح الدربالي ومحمد أمين المسكيني وأيمن بن محمد وشمس الدين الذوادي وخليل شمام ومحمد عليّ اليعقوبي وإيهاب المباركي في خط الدفاع.

وغيلان الشعلالي وفوسيني كوليبالي وفرانك كوم وسعد بقير وحمدو الهوني وأنيس البدري في وسط الميدان.

وياسين الخنيسي ويوسف البلايلي وآدم الرجايبي وهيثم الجويني وجونيور لوكوزا وبلال الماجري في الخط الأمامي.

وسيخوض الفريق التونسي حصة تدريبية وحيدة يوم غد الخميس، 23 مايو، في توقيت اللقاء الذي ينتظر أن يعرف عودة المهاجم ياسين الخنيسي إلى التشكيلة الأساسية بعد أن تخلف عنها في المباريات السابقة.