24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المعاناة تلازم عائلات في مشروع سكني ببوسكورة (5.00)

  2. المحكمة تؤجل ملف مغتصبي "خديجة" .. وأوشام الضحية جديدة (5.00)

  3. عصير المزاح -16-: مرض "بواسير المخ" .. و"سبيطار البقاء لله" (5.00)

  4. الفقيه بن صالح تحتضن أولمبياد الذكاء المعلوماتي (5.00)

  5. رئيس جماعة الرباط: ختم دورة ماي إجراء قانوني (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الفيفا": 32 منتخبا في "مونديال قطر 2022"

"الفيفا": 32 منتخبا في "مونديال قطر 2022"

"الفيفا": 32 منتخبا في "مونديال قطر 2022"
هسبريس - رويترز
الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:01

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الأربعاء، إن كأس العالم 2022 في قطر ستقام بمشاركة 32 فريقا ولن يتم توسيعها إلى 48 منتخبا.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اقترح توسيع البطولة اعتبارا من نسخة قطر وناقش مدى إمكانية مشاركة دول أخرى في التنظيم.

لكن "الفيفا" قال في بيان "بعد مشاورات مستفيضة وشاملة بمشاركة جميع الأطراف المعنية توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن المضي قدما الآن في تطبيق هذا المقترح".

وقال الاتحاد الدولي في البيان "خلص تحليل مشترك في هذا الصدد إلى أنه بسبب المرحلة المتقدمة من الاستعدادات والحاجة إلى تقييم مفصل للتأثير اللوجستي المحتمل على البلد المستضيف فإن الأمر سيتطلب المزيد من الوقت وهو ما يعني عدم اتخاذ قرار بحلول الموعد النهائي في يونيو".

وتابع "ولذلك تقرر عدم المضي قدما في تطبيق هذا المقترح".

وبدا أن إنفانتينو تخلى عن هذه الفكرة في مارس الماضي بعدما قال عقب اجتماع لمجلس الفيفا في ميامي "لو حدث ذلك فسيكون أمرا رائعا. وإذا لم يتحقق فسيكون أمرا رائعا أيضا".

وستقام نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 48 فريقا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مستغرب الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:27
رسالة للمسؤولين المغاربة أرجوكم لا نريد اَي ملف تنظيم رحم الله عبدا عرف قدر نفسه أنتم تروجون لمغرب مصور بالدرون لكن على الارض واقع مرير جمهور الوداد ذاق الذل لشراء تذكرة مقابلة النهائي وتتكلمون عن تنظيم المونديال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - مغربي الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:37
جميل جدا قرار صائب جدا
لا يمكن لدول الحصار ان تشارك الفرحة مع قطر.
السعودية و الإمارات ربحت كاس العالم في معاداة الدول المجاورة و خذلان العرب في جميع القضايا : الرياضية و الاقتصادية و السياسية. مصيرها التهميش و العزلة ان شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.