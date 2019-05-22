"الفيفا": 32 منتخبا في "مونديال قطر 2022"

هسبريس - رويترز

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اليوم الأربعاء، إن كأس العالم 2022 في قطر ستقام بمشاركة 32 فريقا ولن يتم توسيعها إلى 48 منتخبا.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اقترح توسيع البطولة اعتبارا من نسخة قطر وناقش مدى إمكانية مشاركة دول أخرى في التنظيم.

لكن "الفيفا" قال في بيان "بعد مشاورات مستفيضة وشاملة بمشاركة جميع الأطراف المعنية توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن المضي قدما الآن في تطبيق هذا المقترح".

وقال الاتحاد الدولي في البيان "خلص تحليل مشترك في هذا الصدد إلى أنه بسبب المرحلة المتقدمة من الاستعدادات والحاجة إلى تقييم مفصل للتأثير اللوجستي المحتمل على البلد المستضيف فإن الأمر سيتطلب المزيد من الوقت وهو ما يعني عدم اتخاذ قرار بحلول الموعد النهائي في يونيو".

وتابع "ولذلك تقرر عدم المضي قدما في تطبيق هذا المقترح".

وبدا أن إنفانتينو تخلى عن هذه الفكرة في مارس الماضي بعدما قال عقب اجتماع لمجلس الفيفا في ميامي "لو حدث ذلك فسيكون أمرا رائعا. وإذا لم يتحقق فسيكون أمرا رائعا أيضا".

وستقام نسخة 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 48 فريقا.