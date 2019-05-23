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كُتّاب وآراء
رونار يتلقى خبرا سارا قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا
تلقى الطاقم التقني للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، تحت إشراف الفرنسي هيرفي رونار، خبرا سارا على بُعد أقل من شهر من بداية كأس إفريقيا المقرر إجراؤها بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز 2019.
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الدولي المغربي أشرف حكيمي تعافى بشكل كامل من الإصابة التي ألمت به مطلع شهر أبريل الماضي، وحرمته من خوض مباريات ناديه بوروسيا دورتموند الألماني بعدما أنهت موسمه مبكرا.
وغاب المدافع المغربي الشاب والمتألق بقوة رفقة أسود الفيستفال عن الميادين بعد تعرضه لإصابة بكسر في مشط القدم، وكان يرتقب أن يغيب عن الميادين لمدة 3 أشهر، ما سيحرمه من المشاركة في كأس إفريقيا؛ غير أن تجاوبه مع العلاج بشكل سريع وتعافيه في فترة أقل من المتوقع سيمكنه من الحضور رفقة الأسود.
واضطر اللاعب المذكور لإجراء عملية جراحية شهر أبريل المنصرم تحت إشراف الأطباء بيدرو لويس وماريانو دي برادو في مستشفى كيرونسالود بمرسية، ويخوض الآن تدريباته بشكل طبيعي بغية استعادة لياقته البدنية ليكون في أتم جاهزيته مع الأسود.
ويعتبر حكيمي من بين الأسماء التي يعول عليها الناخب المغربي رونار من أجل شغل مركزه الأساسي كظهير أيسر في خططه والمساهمة في قيادة الأسود نحو تحقيق نتائج ايجابية والمنافسة على تحقيق اللقب القاري، بحكم أن المنتخب الوطني حسب المحللين والنقاد من أبرز المنتخبات المرشحة لمعانقة اللقب والميدان وحده الكفيل بتأكيد ذلك من عدمه.