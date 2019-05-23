لقجع يحضر تداريب الوداد قبل مباراة الترجي

هسبريس من الرباط

حضر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء الأربعاء، تداريب الوداد الرياضي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

واجتمع لقجع باللاعبين والطاقم التقني والطبي لفريق الوداد الرياضي، قبل انطلاق التداريب، داعيا إياهم إلى بذل قصارى جهودهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تشرّف كرة القدم الوطنية خلال المباراة التي ستجمعهم يوم الجمعة المقبل بفريق الترجي التونسي، برسم ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

يذكر أن جماهير الوداد أطلقت، قبيل أيام من المباراة المذكورة، حملة دعم واسعة النطاق للاعبي فريقها، عبر مقاطع فيديو تبرز قوة اللاعبين وبرسائل دعم لكل لاعب على حدة، حيث اتفقت الجماهير على ضرورة تناسي التعادل الأخير أمام اتحاد طنجة في البطولة الاحترافية والتركيز على مباراة النهائي لنيل ثالث ألقاب دوري الأبطال.