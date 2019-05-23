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الرئيسية | رياضة | لقجع يحضر تداريب الوداد قبل مباراة الترجي

لقجع يحضر تداريب الوداد قبل مباراة الترجي

لقجع يحضر تداريب الوداد قبل مباراة الترجي
هسبريس من الرباط
الخميس 23 ماي 2019 - 01:07

حضر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء الأربعاء، تداريب الوداد الرياضي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

واجتمع لقجع باللاعبين والطاقم التقني والطبي لفريق الوداد الرياضي، قبل انطلاق التداريب، داعيا إياهم إلى بذل قصارى جهودهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تشرّف كرة القدم الوطنية خلال المباراة التي ستجمعهم يوم الجمعة المقبل بفريق الترجي التونسي، برسم ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

يذكر أن جماهير الوداد أطلقت، قبيل أيام من المباراة المذكورة، حملة دعم واسعة النطاق للاعبي فريقها، عبر مقاطع فيديو تبرز قوة اللاعبين وبرسائل دعم لكل لاعب على حدة، حيث اتفقت الجماهير على ضرورة تناسي التعادل الأخير أمام اتحاد طنجة في البطولة الاحترافية والتركيز على مباراة النهائي لنيل ثالث ألقاب دوري الأبطال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Amra الخميس 23 ماي 2019 - 01:27
مبادرة طيبة من رئيس الجامعة لتحفيز اللاعبين والرفع من معنوياتهم للفوز بحصة مريحة انشاءالله العصبة للوداد وكاس الكونفدرالية لبركان والسوبر مغربي
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26
2 - محسن الخميس 23 ماي 2019 - 01:28
يجب تشجيع الكفاءت من المظربين الوطنيين المغاربة خيرنا ماشي لغيرنا ولانربد مدربين أجانب وشكرا هسبريس
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-8
3 - عبدالرحيم.اركيبي الخميس 23 ماي 2019 - 02:00
ففوزي لقجع بصمته في فن التدبير فهو تخصصه كخبير مالي من المستوى العالي وغيرته على مال الوضع الكارتي لمستوى التدبير الرياضي مع ادارة تقنية لكرة القدم الوطنية خارج السرب المطلوب .جعله يفكر بجدية عمليا للاهل الاختصاص في المجال الرياضي وانتظرو طفرة نوعية تكون نموذجا على الساحة الافرقية انشاء الله تعالى...بدءا.بالمنتخب ادارة تقنية وطنية.... الخ.
قراءتي للامور كتقني اولا..ومتخصص في مجال التدبير الرياضي.وغيور على بلدي المغرب.
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8
4 - ودادي19 الخميس 23 ماي 2019 - 02:25
شكرا فوزي لقجع على دعمك للوداد وكل الفرق المغربية في النهائيات الافريقية ونتمنى ان تكون السوبر الافريقية بين الوداد وبركان
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0
5 - rafik الخميس 23 ماي 2019 - 02:37
حظ سعيد لجميع الفرق الوطنية المشاركة في الاستحقاقات القارية بعيدا عن العصبية والحساسيات بين الفرق الوطنية ،رغم انتمائي لفريق الرجا البيضاوي تبقي الروح الوطنية فوق كل شيئ .
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6 - عبدو الرباط الخميس 23 ماي 2019 - 02:41
السيد فوزي لقجع رئيس طموح وله غيرة على الرياضة الوطنية وكرة القدم على الخصوص مما لا شك فيه يبقى من أفضل و خيرة المسيرين الذين تولوا رئاسة الجامعة الملكية على الإطلاق وإنجازاته تتحذث عنه مما أصاب أعداء النجاح بدول الجوار بالنعرة و الغيرة والحسد . اللهم كثر حسادنا وطرطق مرارتهم ووفق رئيسنا لما فيه نجاح الكرة المغربية .
أدعوه مرة أخرة النزول بثقله مدعوما بالدوائر العليا بالبلاد لتحويل مقر الكاف الى المغرب لما في ذلك من تبعات حسنة مستقبليا على سياسيا ورياضيا على بلدنا وشكرا .
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