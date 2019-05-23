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كُتّاب وآراء
بوفال يهزم ميسي ويتوج أفضل مراوغ في "الليغا"
توج سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، بجائزة أفضل مراوغ في "الليغا"، بـ144 مراوغة ناجحة، متفوقا بذلك على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إف سي برشلونة، الذي توج هدافا للبطولة التي أحرز فريقه لقبها.
وجاء ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 133 مراوغة ناجحة، وفي المركز الثالث، بفارق شاسع عنهما، حل التشيلي فابيان أوريلانا بمجموع 81 مراوغة ناجحة.
بوفال من اللاعبين المتميزين بتركيزهم على الأداء الجماعي، اكتفى بتسجيل 3 أهداف، وساهم في العدد نفسه بتمريرات حاسمة، ليسخر بذلك هذه المراوغات في خدمة زملائه في الفريق.