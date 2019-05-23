24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3505:1812:2916:0919:3221:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)

  2. روح الإسلام.. الأمازيغية والعربية (5.00)

  3. شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري" (5.00)

  4. نقابات تعليمية تراهن على إسقاط التعاقد في جولات "حوار أمزازي" (5.00)

  5. الخطايا العشر للحركة الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بوفال يهزم ميسي ويتوج أفضل مراوغ في "الليغا"

بوفال يهزم ميسي ويتوج أفضل مراوغ في "الليغا"

بوفال يهزم ميسي ويتوج أفضل مراوغ في "الليغا"
هسبريس من الرباط
الخميس 23 ماي 2019 - 14:10

توج سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، بجائزة أفضل مراوغ في "الليغا"، بـ144 مراوغة ناجحة، متفوقا بذلك على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إف سي برشلونة، الذي توج هدافا للبطولة التي أحرز فريقه لقبها.

وجاء ليونيل ميسي في المركز الثاني برصيد 133 مراوغة ناجحة، وفي المركز الثالث، بفارق شاسع عنهما، حل التشيلي فابيان أوريلانا بمجموع 81 مراوغة ناجحة.

بوفال من اللاعبين المتميزين بتركيزهم على الأداء الجماعي، اكتفى بتسجيل 3 أهداف، وساهم في العدد نفسه بتمريرات حاسمة، ليسخر بذلك هذه المراوغات في خدمة زملائه في الفريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.