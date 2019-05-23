فرق الريال والبايرن وليفربول تتصارع لضم زياش

أوعنا بلعيد

دخل ريال مدريد الإسباني لكرة القدم في صراع مع ناديي بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي من أجل الاستفادة من خدمات الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، الذي تأكد بشكل رسمي مغادرته لأسوار ناديه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "OKDiario" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تفكر جديا في التعاقد مع النجم المغربي الذي تألق بشكل لافت الموسم الحالي، وترغب في استقدامه خلال المركاتو الصيفي، بالرغم من العروض الكثيرة التي توصل بها، وفق ما أكده مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس، خلال تصريحات صحافية سابقة.

وأوضح المصدر أن النادي الملكي معجب بخدمات زياش ويريد التعاقد معه، لاسيما أن ثمن الصفقة مناسب وفريق القرن الأوروبي مقبل على ثورة في سوق الانتقالات؛ إذ يرغب في بناء فريق قوي تحت إشراف الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان.

ويرى الميرنغي في حكيم زياش الخيار المفضل والجيد، لاسيما أن سعره لا يفوق حاليا 40 مليون يورو، وهو ما يشجع الأندية على التنافس من أجل استقدامه، بعدما قدم موسما ناجحا قاد خلاله ناديه إلى تحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس)، كما ساهم في بلوغه نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبية، بعدما سجل 21 هدفا في كل المسابقات.

وأضاف المصدر ذاته أن المايسترو المغربي هو الخيار الأنسب من أجل تعويض الرحيل المرتقب للنجم الويلزي غاريت بيل، الذي أشارت العديد من التقارير إلى خروجه من الريال وعودته إلى الدوري الإنجليزي، ما سيقوي حظوظ المايسترو المغربي بالظفر بدقائق لعب أكثر مع النادي الملكي، رغم إصرار العملاق البفاري بايرن ميونيخ على ضمه بعد رحيل نجميه أرين روبين وفرانك ريبيري.

وقدم المصدر المذكور نصيحة ثمينة لمسؤولي الريال بضرورة الإسراع في حسم صفقة النجم المغربي إن كانت فعلا لديهم الرغبة الجامحة في استقدامه، بحكم المنافسة الشرسة عليه من قبل الأندية المهتمة بخدماته، وعلى رأسها بايرن ميونيخ وأرسنال وليفربول ودورتموند وأنتر وأيس ميلان وأيس روما واشبيلية.

جدير بالإشارة إلى أن مجلة "دون بالون" الإسبانية سبق أن أكدت، الشهر المنصرم، إعجاب فيلورتينو بيريز، رئيس الريال، بإمكانات حكيم زياش ورغبته الجدية في دخول غمار المنافسة للحصول على توقيعه وخطفه من العملاق البفاري بايرن ميونيخ.