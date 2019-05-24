النصيري يطلب الرحيل وريال بيتيس يترصد الفرصة

أوعنا بلعيد

أبدى ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم اهتماما جديا بخدمات الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس؛ إذ حدده ضمن تعاقدات الموسم المقبل ويرغب في استقدامه بالمركاتو الصيفي، بعدما تألق في مسابقة "لاليغا" وخطف الأنظار بأهدافه.

وحسب مصادر إسبانية، بالإضافة إلى صحيفة "أس"، فقد طلب المهاجم المغربي الشاب من ناديه السماح له بالخروج خلال المركاتو الصيفي بغية خوض تحد جديد بطموحات أكبر سيعود عليه بالنفع وتطوير مستواه وإمكاناته خلال مسيرته الاحترافية.

وأضافت المصادر ذاتها أن النصيري تقدم بطلب إلى إدارة ناديه بغية منحه الضوء الأخضر بالخروج الصيف المقبل، ما سيمكنه من الانضمام إلى فريق جديد بعدما لفت انتباه عدة أندية، من أبرزها ريال بيتيس الإسباني، غير أن مسؤولي ليغانيس مازالوا متمسكين بخدماته ويفاوضونه من أجل تجديد عقده عن طريق إغرائه برفع راتبه السنوي.

وخطف النصيري انتباه عدة أندية من إسبانيا وإنجلترا بعد أن تألق الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 11 هدفا بقميص ليغانيس، تسعة منها في مسابقة "لاليغا"، كما تمكن من المشاركة في أربعة وثلاثين مباراة بمختلف المسابقات.

ويوجد اللاعب المذكور حاليا بمدينة فاس بالمغرب، بعدما شوهد، الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء، بحي بلخياط وهو يقوم بزيارة أهله وأقاربه وأصدقائه، قبل انضمامه إلى معسكر الأسود تأهبا لخوض نهائيات كأس إفريقيا المقرر إجراؤها بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز.