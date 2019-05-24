24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر (5.00)

  2. الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)

  3. التراويح من المسجد الأقصى (5.00)

  4. ‪شاب ينتحر في ظروف غامضة ضواحي شفشاون‬ (5.00)

  5. بركة: استثمارات الدولة تراجعت بـ50% .. والفقر يُورّث جينيا بالمغرب‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | النصيري يطلب الرحيل وريال بيتيس يترصد الفرصة

النصيري يطلب الرحيل وريال بيتيس يترصد الفرصة

النصيري يطلب الرحيل وريال بيتيس يترصد الفرصة
أوعنا بلعيد
الجمعة 24 ماي 2019 - 08:57

أبدى ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم اهتماما جديا بخدمات الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس؛ إذ حدده ضمن تعاقدات الموسم المقبل ويرغب في استقدامه بالمركاتو الصيفي، بعدما تألق في مسابقة "لاليغا" وخطف الأنظار بأهدافه.

وحسب مصادر إسبانية، بالإضافة إلى صحيفة "أس"، فقد طلب المهاجم المغربي الشاب من ناديه السماح له بالخروج خلال المركاتو الصيفي بغية خوض تحد جديد بطموحات أكبر سيعود عليه بالنفع وتطوير مستواه وإمكاناته خلال مسيرته الاحترافية.

وأضافت المصادر ذاتها أن النصيري تقدم بطلب إلى إدارة ناديه بغية منحه الضوء الأخضر بالخروج الصيف المقبل، ما سيمكنه من الانضمام إلى فريق جديد بعدما لفت انتباه عدة أندية، من أبرزها ريال بيتيس الإسباني، غير أن مسؤولي ليغانيس مازالوا متمسكين بخدماته ويفاوضونه من أجل تجديد عقده عن طريق إغرائه برفع راتبه السنوي.

وخطف النصيري انتباه عدة أندية من إسبانيا وإنجلترا بعد أن تألق الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 11 هدفا بقميص ليغانيس، تسعة منها في مسابقة "لاليغا"، كما تمكن من المشاركة في أربعة وثلاثين مباراة بمختلف المسابقات.

ويوجد اللاعب المذكور حاليا بمدينة فاس بالمغرب، بعدما شوهد، الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء، بحي بلخياط وهو يقوم بزيارة أهله وأقاربه وأصدقائه، قبل انضمامه إلى معسكر الأسود تأهبا لخوض نهائيات كأس إفريقيا المقرر إجراؤها بمصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.