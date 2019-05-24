مباراة الوداد والترجي تستقطب 5 آلاف مشجع تونسي

هسبريس – د.ب.أ

من المقرر أن يشهد ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الوداد البيضاوي وضيفه الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط أعدادا كبيرا من جماهير الفريق التونسي، حسبما أفادت تقارير إعلامية تونسية.

وأقلعت من مطار تونس قرطاج الدولي رحلات منظمة إلى المغرب منذ أول أمس الأربعاء تقل متفرجين حيث يتوقع أن يبلغ عددهم يوم المباراة قرابة خمسة آلاف متفرج.

وأفادت تقارير في تونس بأن عددا كبيرا من جماهير الترجي تقاطرت على مدينة الدار البيضاء، حيث فضل معظمها البقاء في العاصمة الاقتصادية والانتقال إلى الرباط يوم المباراة.

وتعرف جماهير الترجي بتنقلها بأعداد كبيرة مع النادي في مبارياته خارج تونس عبر الرحلات المنظمة من شركات السياحة.

وتتجه إدارة الفريق المغربي لتمكين جماهير الترجي من الدخول مجانا عبر جوازات السفر الخاصة بهم على أن تتم المعاملة بالمثل بالنسبة لجماهير الوداد في مباراة العودة بتونس.