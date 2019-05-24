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الرئيسية | رياضة | مباراة الوداد والترجي تستقطب 5 آلاف مشجع تونسي

مباراة الوداد والترجي تستقطب 5 آلاف مشجع تونسي

مباراة الوداد والترجي تستقطب 5 آلاف مشجع تونسي
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 24 ماي 2019 - 00:00

من المقرر أن يشهد ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الوداد البيضاوي وضيفه الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط أعدادا كبيرا من جماهير الفريق التونسي، حسبما أفادت تقارير إعلامية تونسية.

وأقلعت من مطار تونس قرطاج الدولي رحلات منظمة إلى المغرب منذ أول أمس الأربعاء تقل متفرجين حيث يتوقع أن يبلغ عددهم يوم المباراة قرابة خمسة آلاف متفرج.

وأفادت تقارير في تونس بأن عددا كبيرا من جماهير الترجي تقاطرت على مدينة الدار البيضاء، حيث فضل معظمها البقاء في العاصمة الاقتصادية والانتقال إلى الرباط يوم المباراة.

وتعرف جماهير الترجي بتنقلها بأعداد كبيرة مع النادي في مبارياته خارج تونس عبر الرحلات المنظمة من شركات السياحة.

وتتجه إدارة الفريق المغربي لتمكين جماهير الترجي من الدخول مجانا عبر جوازات السفر الخاصة بهم على أن تتم المعاملة بالمثل بالنسبة لجماهير الوداد في مباراة العودة بتونس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رجاوي الجمعة 24 ماي 2019 - 00:25
مرحبا بالإخوة التونسيين. المغرب دائما سيكون بلد الكرم. لكن الفوز لخوتنا الوداديين لي كيمثلو الراية الوطنية. ديما رجاء
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19
2 - حسن من الري________ش الجمعة 24 ماي 2019 - 00:31
مرحبا بالاشقاء التونسيين بالمغرب,مباراة جد صعبة ,نتمنى ان يخرج البنزارتي كل عصارة خبرته وتجربته في هذا النهائي,وان يقدم اللاعبين كل ما في جعبتهم ,وان يقاتلوا بشراسة,لان الترجي يلعب خارج ميدانه احسن بكثير من داخله;ملاء وسط الميدان والاستلاء عليه,والضغط على حامل الكرة ,وان شاء الله المقابلة مربوحة ,وكلنا معكم قلبا وقالبا....يجب مراقبة اللاعب الجزائري جيدا وخنقه مراقبة لصيقة,وسد كل المنافذ على الاجنحة.
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15
3 - الودادالمغربي الجمعة 24 ماي 2019 - 01:11
مهما ضايفتموهم...فاللي في راسهم في راسهم..سنرى كلامهم بعد نهاية اللقاء ...لانهم يعولون على الطشاش والتريكيل....وتبهلا ....على الذي يريد ان يربح التوانسة بصبر ايوب ...وسياسة كسر العظام
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2
4 - امازيغي حر الجمعة 24 ماي 2019 - 01:11
ديما وداد و العصبة ودادية انشاء الله
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