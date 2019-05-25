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الرئيسية | رياضة | المدرب الجزائري بن شيخة يفضّل العمل في المغرب

المدرب الجزائري بن شيخة يفضّل العمل في المغرب

المدرب الجزائري بن شيخة يفضّل العمل في المغرب
هسبريس - د.ب.أ
السبت 25 ماي 2019 - 03:24

أعلن المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، عن قرب عودته للتدريب في الدوري المغربي لكرة القدم، بعد تجربتين متواضعتين في الموسمين الماضيين مع وفاق سطيف الجزائري والاتحاد الليبي.

وقال بن شيخة في تصريحات للإذاعة الجزائرية، الجمعة، إنه تلقى عروضا من أندية مغربية وتونسية، معترفا بأنه يفضل العودة للعمل في الدوري المغربي الذي تواجد به لست سنوات.

وسبق للمتحدث ذاته أن تولى تدريب عدة أندية في المغرب هي الرجاء البيضاوي، والدفاع الحسني الجديدي، والمغرب التطواني واتحاد طنجة.

وسبق لبن شيخة أن فاز بالعديد من الألقاب كمدرب، وجاء أبرزها فوزه مع أم صلال القطري بلقب الدوري في عام 2006.

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