الزمالك يستعين بالجمهور للإطاحة بنهضة بركان

أوعنا بلعيد

أشرف مرتضى منصور، رئيس الزمالك المصري، بنفسه على عملية توزيع الدفعة الثانية من التذاكر المخصصة لمتابعة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان، خلال المواجهة التي ستجرى يوم غد الأحد فوق أرضية ملعب "ستاد العرب".

وشهد مقر فريق الزمالك المصري، الجمعة، ازدحاما شديدا، بعدم توافد الجمهور المصري المساند للفريق من أجل الحصول على التذاكر الإضافية، التي أعلن عنها مرتضى منصور بعد وصول الموافقة الأمنية بزيادة الحضور خلال مباراة نهضة بركان والفريق المصري إلى 60 ألف متفرج.

وعرفت عملية بيع التذاكر لمباراة القمة تعنيف رئيس الزمالك لبعض لاعبي الفريق الأبيض، بسبب خروجهم من غرف تبديل الملابس بغية تحية الجماهير المساندة والمشجعة لهم؛ وهو ما أثار غضب مرتضى منصور.

وهدد مسؤول الفريق المصري بشطب أي لاعب يخرج من غرف تبديل الملابس لتحية الجماهير، وطالبهم بالالتزام لتسهيل عملية انصراف اللاعب رقم 12.

ويعوّل مسؤولو الأبيض المصري على دعم جماهيرهم من أجل الإطاحة بالفريق المغربي القوي نهضة بركان، الذي يخوض لقاء الإياب متفوقا بفارق هدف الذي سجله مهاجمه الطوغولي لابا كودجو خلال اللقاء الذي جرى في الملعب البلدي ببركان.