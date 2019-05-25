رونار يستدعي نجم كييفو إلى قائمة "منتخب الأسود"

أوعنا بلعيد

يرتقب أن يكشف الناخب المغربي هيرفي رونار، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن القائمة الأولية والمستدعاة من أجل المشاركة في مسابقة كأس إفريقيا المقرر إجراؤها في مصر ابتداء من 21 يونيو إلى 19 يوليوز.

وحددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف" يوم 10 يونيو كآخر أجل لتسليم قوائم الـ 23 لاعبا الخاصة بالمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، في وقت ينتظر فيه المغاربة إعلان المدرب الفرنسي عن قائمة "الأسود" والتي يرتقب أن تشهد بعض المفاجآت.

وكشف "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي عن تلقي اللاعب الشاب سفيان كيين، نجم فريق كييفو فيرونا الإيطالي لكرة القدم، دعوة أولية من قبل الثعلب الفرنسي من أجل المشاركة في مسابقة "الكان" وهو ما يسري على يوسف النصيري، مهاجم ليغانيس الإسباني، الذي أعلن ناديه رسميا عن توصله بالدعوة من أجل المشاركة مع الأسود.

ولم يسبق لسفيان كين البالغ 21 عاما، المشاركة في أي مباراة مع المنتخب الوطني الأول، غير أنه قدم مستوى لافتا رفقة المنتخب الأولمبي خلال الألعاب الفرانكفونية، التي احتضنتها الكوتديفوار في 2017، وذلك بتسجيله هدفا رائعا في المباراة النهائية أمام ساحل العاج واختير من نجوم الدورة.

وقدم اللاعب سالف الذكر موسما متميزا بقميص ناديه في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز ما مكنه من خطف أنظار العديد من الأندية، التي أبدت رغبتها في التعاقد معه، وعلى رأسها فريق الجنوب الإيطالي" نابولي" الذي قطع أشواطا مهمة من أجل استقدامه بالمركاتو الصيفي المقبل.