بايرن ميونيخ يهزم لايبزيغ ويحرز كأس ألمانيا

هسبريس - د.ب.أ

توج فريق بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة التاسعة عشر في تاريخه عقب تغلبه على لايبزيغ 3-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (هدفين) في الدقيقتين 29 و86 وكينغسلي كومان في الدقيقة 78.

وتوج بايرن بالثنائية المحلية للمرة الثانية عشرة في تاريخه وذلك بعد أن تمكن من حسم لقب الدوري السبت الماضي، بعد منافسة شرسة مع بوروسيا دورتموند.

وكان بايرن أهدر فرصة حصد الثنائية في الموسم الماضي بعد الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت 1-3 في نهائي الكأس.

في المقابل فشل لايبزيغ في حصد أول لقب على الإطلاق للنادي الذي تأسس قبل عشر سنوات فقط.

وأصبح نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ أول لاعب أول لاعب في كرة القدم الألمانية يفوز بالدوري والكأس كلاعب ومدرب، بعدما فاز بهما مع بايرن حينما كان لاعبا في صفوفه عام 2003.