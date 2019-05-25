24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رئيس جنوب إفريقيا الجديد يتعهد بتحقيق العدالة
- ملفات "السياسة العامة" تجر العثماني إلى البرلمان
- عنف "الدولة" .. بين السترات الصفراء والوزرات البيضاء
- الانتخابات الأوربية والآفاق المتوقعة
- مصحة بالمحمدية تطلب تبرع أسرة بأعضاء شاب
الوديي: الماركسيون آمنوا بقيام الثورة .. والطموح "ديكتاتورية العمال" (5.00)
فاطمة هندي .. مولّدة تقليدية من شفشاون تتدثّر بالخير والتطوّع (5.00)
سيرة "والآن أتحدث" -19- .. التفكير في تأسيس جيش التحرير (5.00)
- الوداد يكتفي بالتعادل أمام الترجي في ذهاب نهائي "أبطال إفريقيا" - (157)
- "ظلم" الحكم المصري يُفسدُ أجواء لقاء النهاية بين الوداد والترجي - (107)
- مُنجزات العرب في علم الرياضيات .. أرقام وجبر وهندسة ومثلثات - (106)
- منظمات تونسية تندد بـ"تجاوزات أمنية" ضد "وكالين شهر رمضان" - (54)
- ألمانيا تشيد بقدرة كولر على تحريك الرمال الجامدة لملف الصحراء - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فالنسيا يعمّق جراح برشلونة ويحرز "كأس الملك"
وضع فالنسيا حدا لهيمنة برشلونة على لقب كأس الملك على مدار السنوات الأربع الأخيرة بعد أن حسم لقب هذا الموسم بالفوز في النهائي الذي جرى السبت بهدفين لواحد.
وعلى ملعب (بينيتو فيامارين)، جاءت ثنائية فالنسيا في الـ45 دقيقة الأولى، حيث افتتح الفرنسي كيفن غاميرو باب التسجيل في الدقيقة 21 بعد أن استلم تمريرة من خوسيه لويس جايا داخل المنطقة ليراوغ جوردي ألبا ببراعة ثم يسدد بقوة في شباك الهولندي ياسبر سيليسن الذي لم يحرك ساكنا.
وفي الدقيقة 33 أكد "الخفافيش" أفضليتهم في الشوط الأول وعززوا من تقدمهم بهدف آخر حمل توقيع رودريغو مورينو الذي استفاد من المشوار الماراثوني لكارلوس سولير على اليمين ليحول عرضيته المتقنة برأسه في الشباك وسط حراسة من مدافعي البرسا.
وفي الشوط الثاني، ذلل بطل الليغا الفارق في الدقيقة 73 عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن تابع رأسية كليمون لونغليه المرتدة من الحارس خاومي دومينيك دون صعوبة داخل الشباك.
حاول لاعبو البارصا مرارا فيما تبقى من وقت من أجل تدارك الأمور ولكنهم فشلوا، ليذهب لقب الكأس الذي هيمنوا عليه آخر أربعة مواسم لفالنسيا.
ورفع فالنسيا رصيده من هذه البطولة إلى 8 ألقاب، ليواصل الفريق موسمه المحلي الناجح بعد أن نجح في إنهاء الليجا في المركز الرابع، ومن ثم المشاركة في دور مجموعات دوري لاأبطال في الموسم المقبل.
على الجانب الآخر، فشل رجال إرنستو فالفيردي في إضافة الثنائية المحلية التاسعة في تاريخ النادي، بعد فوزهم بلقب الليغا قبل أسابيع، ليكتفي الفريق بقلبي الليغا وكأس السوبر بداية الموسم.
وفشل البلاوغرانا في رفع محصلته من الكأس إلى 31، ولكنه لا يزال يتربع على عرش المتوجين بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه أثلتيك بلباو.