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كُتّاب وآراء
الحكم الغامبي غاساما يقود إياب الوداد والترجي
أسندت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة مباراة إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، إلى الحكم الغامبي بكاري غاساما.
ويستضيف الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل نظيره الوداد البيضاوي، على أرضية ملعب "رادس"، ضاحية تونس العاصمة.
وتعادل الوداد مع الترجي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم ذهاب نهاية عصبة الأبطال الإفريقية.
وسيكون هذا النهائي العربي الثالث على التوالي لمسابقة عصبة أبطال إفريقيا، بعدما التقى الوداد البيضاوي مع الأهلي المصري في نهائي نسخة 2017، والترجي التونسي مع الأهلي المصري أيضا في نهائي نسخة 2018.
وكان الحكم غاساما قد أدار مباراة إياب نهائي عصبة أبطال إفريقيا عام 2017، والتي توج خلالها الوداد بطلا لهذه المسابقة القارية على حساب الأهلي المصري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
نهائي لعبت منه (à دقيقة بالتمام و الباقي أمام شاشة الفار ... و كوفرات و تشنجات و بطائق و الغاء اهداف, الكولسة التونسية المصرية فاقت كل الحدود