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الرئيسية | رياضة | الحكم الغامبي غاساما يقود إياب الوداد والترجي

الحكم الغامبي غاساما يقود إياب الوداد والترجي

الحكم الغامبي غاساما يقود إياب الوداد والترجي
هسبريس من الرباط
السبت 25 ماي 2019 - 23:15

أسندت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة مباراة إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، إلى الحكم الغامبي بكاري غاساما.

ويستضيف الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل نظيره الوداد البيضاوي، على أرضية ملعب "رادس"، ضاحية تونس العاصمة.

وتعادل الوداد مع الترجي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم ذهاب نهاية عصبة الأبطال الإفريقية.

وسيكون هذا النهائي العربي الثالث على التوالي لمسابقة عصبة أبطال إفريقيا، بعدما التقى الوداد البيضاوي مع الأهلي المصري في نهائي نسخة 2017، والترجي التونسي مع الأهلي المصري أيضا في نهائي نسخة 2018.

وكان الحكم غاساما قد أدار مباراة إياب نهائي عصبة أبطال إفريقيا عام 2017، والتي توج خلالها الوداد بطلا لهذه المسابقة القارية على حساب الأهلي المصري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - محسن المغربي السبت 25 ماي 2019 - 23:26
كأس إفريقيا نستحقه و الوداد البيضاوي سيبقى فريق عضيم عالمي رغم أنف الأعداء
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20
2 - Adil السبت 25 ماي 2019 - 23:27
Bon courage pour les joueurs wydadi
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12
3 - مواطنة السبت 25 ماي 2019 - 23:28
نتمنى أن يكون نزيها و قادرا على استيعاب ظغط النهائي ... فالحكم المصري قد أساء للكرة الافريقية
نهائي لعبت منه (à دقيقة بالتمام و الباقي أمام شاشة الفار ... و كوفرات و تشنجات و بطائق و الغاء اهداف, الكولسة التونسية المصرية فاقت كل الحدود
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16
4 - adil السبت 25 ماي 2019 - 23:29
الحكم محبوب لدى الوداديين..لكن ادا لعبت الوداد بمستوى مباراة الرباط فوداعا الكأس..في رأيي فحظوظ الفريقين متساوية. لان الترجي أضاعت الكأس بقتل المباراة في الرباط.و ستدفع الثمن في رادس
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23
5 - إسلام إسلام السبت 25 ماي 2019 - 23:32
هد الحكم هو فأل خير علي الكرة المغربية نتمنى الفوز للوداد ممثل الكرة الوطنية والسوبر الأفريقي ودادي بركاني بادن الله
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19
6 - احمد السبت 25 ماي 2019 - 23:36
الله ينفعنا ببركة احمد احمد و غاساما لقجع دار اللي عليه البقية باينة غادي نشوفوا شي مقابلة حارقة في تونس والعلم لله
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9
7 - كريم السبت 25 ماي 2019 - 23:36
بالتوفيق لوداد الأمة الحكم لم يعد يهمنا يجب الدفاع بشكل جيد ومركز وقيادة الهجمات المرتدة بشكل ممتاز وعدم التسرع وتسجيل الأهداف وإحضار العصبة من تونس إن شاء الله
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7
8 - lbahjawi السبت 25 ماي 2019 - 23:41
الكرة المغربية محظوظة مع هذا الحكم وهذا ما ينقصنا دائما الحظ البطولة ودادية انشاء الله
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5
9 - فهيم في الكرة السبت 25 ماي 2019 - 23:42
أظن أن السيد لقجع له يد في هدا التعيين.فنتيجة التعادل الإيجابي بالميدان خطيرة ولا حل معها إلا تعيين حكم الوداد الخصوصي غاساما .فقد يمكنه النساعدة على التدارك بقراراته الحاسمة المعروفة عنه.على كل .دعونا نترقب ماذا سيحدث ولكل حادث حديث
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-8
10 - Tarik السبت 25 ماي 2019 - 23:47
هداك المصري خاصو يسيفطوه لسبيطار العينين
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2
11 - مواطن السبت 25 ماي 2019 - 23:48
ياربي يكون معانا السي غاساما هاد التونسيين والمصريين مايصلاح ليهوم غير المعاملة بالمثل أما الكورة والمنافسة الشريفة مامعاهومش
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1
12 - حسني السبت 25 ماي 2019 - 23:49
هذه بتلك؛ الكأس ودادية إن شاء الله
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0
13 - youssef widadi السبت 25 ماي 2019 - 23:57
الا لعبات الوداد بداك ديال الرباط الله ارحمنا
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14 - غيور على الوطن السبت 25 ماي 2019 - 23:59
arbitre porte bonheur. bon courage widad
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1
15 - ودادي الأحد 26 ماي 2019 - 00:02
الترجي عندهوم زهر لأنهم لم يلعبوا في مركب الرعب محمد الخامس .ولكن صراحة لم نجد الدعم والسند من الجامعة لفتح الملعب وكأن الوداد ليس فريق مغربي وكذلك يحز في نفسي حين ارى الدول الأخرى مثل مصر وتونس تساند فرقها حتى منتدى منصور رءيس الزمالك يوزع أوراق الملعب بيده وكذلك التونسيون وتحكمهم في التحكيم الافريقي مند 20 سنة .لكن هناك أمل كبير إن شاء الله
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16 - رجاوي الأحد 26 ماي 2019 - 00:05
كنت اتمنى من قلبي فوز الوداد او على الاقل اداء مقنع لكن خاب ظني الوداد ظهرت صغيره امام الترجي وكانها فريق من الدرجه الثالثه انا لا اشمت بل اقول الحقيقه......الطريقه الوحيده لهزم توانسا هي لعب الكره القصيره ولا اصن ان الوداد تجيد ذلك .....على العموم لا شئ انتهى الحظوظ مزالت متساويه والودادممكن ان تفوز بشرط تطبيق خطه الضغط المتقدم على حامل الكره وذلك يحتاج لطاقه كبيره .....قبل موعد المباره يجب على فريق الوداد النوم 24ساعه
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1
17 - Ahmed الأحد 26 ماي 2019 - 00:16
l'espérance est une equipe trés prenable seulement le WAC ne doit pas les laisser imposer le rythme du match et doit poser son jeu comme s'il joue a domicile , il doit étre plus offensif et marquer des buts , une remarque trés importante le WAC arrive a créer des occasions mais sont perdues bétement surtout a cause de certains joueurs trés individualistes comme Haddad qui a bcp de déchet dans son jeu et nous fait perdre bcp d'occasion précieuses dans une finale a mon avis il n'a pas sa place avec le WAC et doit étre remplacé pour la match retour par quelqu'un de plus professionnel
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