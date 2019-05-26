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الرئيسية | رياضة | الوداد يراسل "الكاف" و"الفيفا" لاحتساب هدف الفوز على الترجي

الوداد يراسل "الكاف" و"الفيفا" لاحتساب هدف الفوز على الترجي

الوداد يراسل "الكاف" و"الفيفا" لاحتساب هدف الفوز على الترجي
هسبورت - محمد فنكار
الأحد 26 ماي 2019 - 00:00

انتفضت إدارة فريق الوداد الرياضي في وجه الكونفدرالية الإفريقية ببلاغ بعثته لـ"الكاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تحتج فيه على القرارات التحكيمية التي تعرض لها، يوم الجمعة، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحسب البلاغ، الذي توصلت به "هسبورت"، فقد طالبت إدارة الوداد بإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مدافعه أشرف داري خلال المباراة، واحتساب هدف أيوب العملود في الدقيقة 47، الملغى بعد لجوء الحكم المصري جهاد جريشة لتقنية الفيديو "VAR".

ونقل البلاغ احتجاجات الفريق تجاه الحكم المصري، واعتبرته أخطأ كثيرا في حقه وساهم في تعادله بالنتيجة المرسومة، كما طالب باتخاذ إجراءات في حق بعض لاعبي الفريق التونسي، بطرد حارس مرماه معز بنشريفية، وتأكيد ضرورة تلقيه لإنذار ثان في المباراة، إلى جانب ضرورة احتساب ضربة جزاء للوداد بعد لمس مدافع الترجي الكرة بيده في منطقة العمليات.

ولم يقتصر الوداد على الحالات التحكيمية فقط، بل تساءل عن عدد الدقائق المضافة في نهاية المباراة المتمثل في أربعة دقائق، بعد توقفها لأكثر من ذلك.

وبعث الفريق "الأحمر" بنسخة من رسالة التظلم للاتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضا لرئيس الكونفدرالية الإفريقية، أحمد أحمد، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد عانى من التحكيم المصري وتأثر كثيرا في مباراة الجمعة من قرارات جريشة، حيث ألغى له هدفا صحيحا بداعي لمسة يد، ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة، كانت ستمنحه التفوق بنتيجة مريحة في الذهاب قوامها ثلاثة أهداف لهدف واحد.

وتجرى مباراة الإياب بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، بملعب رادس، يوم الجمعة القادم حيث يبحث الفريق المغربي عن ثالث ألقابه في دوري أبطال إفريقيا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - زهير الأحد 26 ماي 2019 - 00:24
أظن أن أقصى عقوبة يمكن اتخاذها هو توقيف الحكم المصري لمدة قد تصل إلى سنة و إعادة المبارة .. والله ظلم في حق الوداد
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2 - footeux الأحد 26 ماي 2019 - 00:24
لمست يد حصلت في وسط الملعب دقيقتين أو ثلاثة دقائق قبل تسجيل الهدف" أين كانوا الحكام ؟؟؟؟؟" !!! هل من المعقول للحكم أن يرجع للوراء من بعد الهدف لازم بحث في قواعد التحكيم
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3 - اللورد الأحد 26 ماي 2019 - 00:27
بالرغم من التحكيم الظالم الذي نعاني منه كل الفرق المغربية الا أن مستوى الوداد البيضاوي كان هزيلا كفانا اعتمادا على الحظ.... المتل يقول بالمجهود المتواصل نهزم الصعاب
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4 - دكتور كريم الأحد 26 ماي 2019 - 00:28
على الوداديين تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ما قام به هذا الحكم هو خطير جدا، ويضهر أنه كان مخططا لذلك، على الجامعة المغربية تحرك بسرعة قبل فوات الأوان
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5 - daoudi الأحد 26 ماي 2019 - 00:30
عندما اشتكت الرجاء من ظلم التحكيم في مقابلتها ضد بركان حيت لم يعلن الحكم عن ضربتي جزاء و ألغى هدفا مشروعا قيل أن الرجاويين يتباكون . اليوم دوركم لتتجرعوا مرارة الظلم و الغبن. سيعاقب الحكم بالإيقاف لكن النتيجة لن تتغير. أخيرا نتمنى لكم ما تتمنونه لنا.
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6 - قمر الأحد 26 ماي 2019 - 00:33
الحكم انحاز للترجي التونسي الله ياخد فيه الحق
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7 - من المانيا الأحد 26 ماي 2019 - 00:34
يجب نسيان مباراة الذهاب و التركيز على مباراة العودة.و استغلال الفرص و ضغط الجمهور الذي سوف يكون على الفريق التونسي !! أنا كويدادي اقولها بصراحة الشوط الأول لم نشاهد فيه الوداد !!! المهم لعبوا الكرة !!!الى جات مرحبا بها أو الى ما جاتش مكينش مشكل هده هي لعبة كرة القدم ،،المهم لعبوا الكرة و ضهروا بوجه مشرف.
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8 - كريم بوزبيطة تطاون صحراوي الأحد 26 ماي 2019 - 00:35
المصريون يحقدون هلى المغرب للنفوق الملموس الذي يعرفه المغرب على مصر في كثير من الميادين كما ان الحكم المصري جاء لتصفية حسابات وليس للتحكيم النزيه
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