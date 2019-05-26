الوداد يراسل "الكاف" و"الفيفا" لاحتساب هدف الفوز على الترجي

هسبورت - محمد فنكار

انتفضت إدارة فريق الوداد الرياضي في وجه الكونفدرالية الإفريقية ببلاغ بعثته لـ"الكاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تحتج فيه على القرارات التحكيمية التي تعرض لها، يوم الجمعة، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحسب البلاغ، الذي توصلت به "هسبورت"، فقد طالبت إدارة الوداد بإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مدافعه أشرف داري خلال المباراة، واحتساب هدف أيوب العملود في الدقيقة 47، الملغى بعد لجوء الحكم المصري جهاد جريشة لتقنية الفيديو "VAR".

ونقل البلاغ احتجاجات الفريق تجاه الحكم المصري، واعتبرته أخطأ كثيرا في حقه وساهم في تعادله بالنتيجة المرسومة، كما طالب باتخاذ إجراءات في حق بعض لاعبي الفريق التونسي، بطرد حارس مرماه معز بنشريفية، وتأكيد ضرورة تلقيه لإنذار ثان في المباراة، إلى جانب ضرورة احتساب ضربة جزاء للوداد بعد لمس مدافع الترجي الكرة بيده في منطقة العمليات.

ولم يقتصر الوداد على الحالات التحكيمية فقط، بل تساءل عن عدد الدقائق المضافة في نهاية المباراة المتمثل في أربعة دقائق، بعد توقفها لأكثر من ذلك.

وبعث الفريق "الأحمر" بنسخة من رسالة التظلم للاتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضا لرئيس الكونفدرالية الإفريقية، أحمد أحمد، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد عانى من التحكيم المصري وتأثر كثيرا في مباراة الجمعة من قرارات جريشة، حيث ألغى له هدفا صحيحا بداعي لمسة يد، ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة، كانت ستمنحه التفوق بنتيجة مريحة في الذهاب قوامها ثلاثة أهداف لهدف واحد.

وتجرى مباراة الإياب بين الوداد الرياضي والترجي التونسي، بملعب رادس، يوم الجمعة القادم حيث يبحث الفريق المغربي عن ثالث ألقابه في دوري أبطال إفريقيا.

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