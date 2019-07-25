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كُتّاب وآراء
"تقنية حكم الفيديو" تطرق أبواب البطولة المغربية
تُواصِل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وضع الترتيبات الأخيرة لانطلاق منافسات تاسع مواسم الاحتراف باستخدام "تقنية حكم الفيديو"، بعد أن أكد فوزي لقجع، في وقت سابق أن بطولة هذا الموسم لن تنطلق دون "الفار".
وتَستعِدُّ اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية التابعة لها، لتنظيم التدريب السنوي للحكام بالرباط، على مرحلتين بداية من فاتح شهر غشت المقبل، قصد اجتياز حكام البطولة دورة تكوينية في "تقنية حكم الفيديو" ودراسة التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو الماضي، إضافة إلى إجراء الاختبار البدني المعتاد قبل بداية كل موسم.
وأكَّد جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم في اتصال هاتفي مع "هسبورت" أنهم في أجهزة التحكيم التابعة للجامعة، وضعوا برنامج تدريب الحكام لهذه السنة، حيث سيدوم لشهر كامل وعلى مرحلتين، بداية من الأول من شهر غشت المقبل إلى غاية آخره، وذلك بالنظر إلى حاجة تدريب "الفار" لوقت كبير.
وكَشف رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، أن المديرية الوطنية قامت بتحديد لائحة أسماء الفوج الأول من الحكام المعنيين باجتياز تدريب "الفار"، وهم جل حكام النخبة الذين قادوا خلال الموسم الكروي الماضي مباريات بطولة القسم الأول، حيث اختاروا تقسيم الحكام إلى مجموعات والبدء بتكوين حكام النخبة لتجويد وتسريع وتيرته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
Lorsque l’argent coule à flot on peut se permettre de faire du n’importe quoi comme d’habitude !
L’installation de la Var demande des étapes indispensables tels que matériels aménagement et formation !!
C’est l’une des folies de la bande à lakjaa
كل شيء في هذه البلاد يسير بالمقلوب,لا تخطيط ولا دراسة,ملي يبداو يهضرو يقتلوك غير بالفهامة و المصطلحات الخاوية