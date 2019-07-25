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الرئيسية | رياضة | "تقنية حكم الفيديو" تطرق أبواب البطولة المغربية

"تقنية حكم الفيديو" تطرق أبواب البطولة المغربية

"تقنية حكم الفيديو" تطرق أبواب البطولة المغربية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:05

تُواصِل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وضع الترتيبات الأخيرة لانطلاق منافسات تاسع مواسم الاحتراف باستخدام "تقنية حكم الفيديو"، بعد أن أكد فوزي لقجع، في وقت سابق أن بطولة هذا الموسم لن تنطلق دون "الفار".

وتَستعِدُّ اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية التابعة لها، لتنظيم التدريب السنوي للحكام بالرباط، على مرحلتين بداية من فاتح شهر غشت المقبل، قصد اجتياز حكام البطولة دورة تكوينية في "تقنية حكم الفيديو" ودراسة التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو الماضي، إضافة إلى إجراء الاختبار البدني المعتاد قبل بداية كل موسم.

وأكَّد جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم في اتصال هاتفي مع "هسبورت" أنهم في أجهزة التحكيم التابعة للجامعة، وضعوا برنامج تدريب الحكام لهذه السنة، حيث سيدوم لشهر كامل وعلى مرحلتين، بداية من الأول من شهر غشت المقبل إلى غاية آخره، وذلك بالنظر إلى حاجة تدريب "الفار" لوقت كبير.

وكَشف رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، أن المديرية الوطنية قامت بتحديد لائحة أسماء الفوج الأول من الحكام المعنيين باجتياز تدريب "الفار"، وهم جل حكام النخبة الذين قادوا خلال الموسم الكروي الماضي مباريات بطولة القسم الأول، حيث اختاروا تقسيم الحكام إلى مجموعات والبدء بتكوين حكام النخبة لتجويد وتسريع وتيرته.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - khalid الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:20
طبعا نحن نتبعهم في كل شيء زادوا في الساعة زدنا فيها لكن هما حدودها اوحنا لصقنا فيها والآن داروا الفار انديروه وادا ما عجبهومش من بعد أو حيدوه حنا نلصقوا فيه حتى هو
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-2
2 - abbas farid الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:20
Une fuite en avant sans les différents moyens logistiques surtout aux niveaux de la faisabilité de la majorité des stades on fait ça que pour détourner l’opinion publique sportive sur les graves problèmes de la Frmf et de l’échec de l’équipe nationale !!
Lorsque l’argent coule à flot on peut se permettre de faire du n’importe quoi comme d’habitude !
L’installation de la Var demande des étapes indispensables tels que matériels aménagement et formation !!
C’est l’une des folies de la bande à lakjaa
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0
3 - ملاحظ الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:21
نعم مع الفار لكن كم سيكلف من المال؟ومن أين الشركة المختصة؟ولابد من ثقنيين اجانب لأن واقع الحال يطلب منا ذلك وإلا ستفسد البطولة بأكملها وسندخل في متاهات هل الهدف او ضربة الجزاء او....صحبح ام خطا ؟والامثال السابقة خير دليل على ذلك فنحن لازلنا نتخبط ونبحث عن فريق يليق بنا وعن مدرب يفهمنا ويحب علمنا ووطننا .
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4 - rachid الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:37
نحن نحتاج الى فرق قوية و منتخب قوي ، الفرق الوطنية تحتاج الى الدعم المادي خاصة الضعيفة منها.اما تقنية الفيديو فهي آخر شيء يمكن التفكير فيه....
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7
5 - حمورابي الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:42
أتمنى أن تطبق لمواجهة الفساد الحقيقي.
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6 - إن كنت ناسي أفكرك الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:11
زعما التحكيم هو سبب في ضعف مستوى الفرق و اللاعبين!.
كل شيء في هذه البلاد يسير بالمقلوب,لا تخطيط ولا دراسة,ملي يبداو يهضرو يقتلوك غير بالفهامة و المصطلحات الخاوية
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0
7 - المغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:17
وهل الشركة الوطنية للتلفزة التي تستحود على حقوق النقل وبدون منافس لها الإمكانيات البشرية والتقنية لمواكبة هدا التحول مع الأسف الكل يرى كيف تنقل المقابلات في المغرب وبأي وسائل كاميرات اعراس اكثر تطور مما نراه في مقابلاتنا وهل اهناك تنبيه من الجامعة للشركة لكي تكون في مستوى الحدث وتشارك في هدا الإنتقال الرياضي الإعلامي التكنلوجي
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0
8 - mmm1962 الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:28
bonjour la corruption meme dans ce domaine si tu veux gagner des matchs tu paie et c est fait il ya des matchs qui ne vont pas finir ou finir par des bagarres
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9 - بن كبور الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:20
الفار يجب ان يكون على من يهرب الأموال الى الخارج ومن ينهب ثروات الوطن اما الكرة فهي لعبة و مضيعة الوقت فلا تحتاج الى رقيب ولا حسيب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولكم العبرة يا أولي الألباب
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