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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي يكسب 6 مراتب في تصنيف "الفيفا"

المنتخب المغربي يكسب 6 مراتب في تصنيف "الفيفا"

المنتخب المغربي يكسب 6 مراتب في تصنيف "الفيفا"
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يوليوز 2019 - 11:36

وضع التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الوطني المغربي في المركز 41 عالميا، متقدّما بـ6 رتب مقارنة بآخر لائحة وضعتها "الفيفا".

وجاء هذا التموقع الحديث لـ"أسود الأطلس" بعد المشاركة في كأس إفريقيا للأمم "مصر 2019"، وإقصاء النخبة المغربية في الدور الثاني من التظاهرة القارية.

وتمركز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في المرتبة 5 إفريقيا، وراء السنغال وتونس ونيجيريا ثم الجزائر، على التوالي، تليه منتخبات مصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية على الترتيب.

المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا في دورة 2019 بمصر، ربح 28 مركزا دفعة واحدة، مستقرا في الرتبة 40 عالميا و4 على المستوى القاري، بينما المنتخب السنغالي، وصيف البطل، فقد كسب مركزين فقط، وصار 20 في لائحة "الفيفا".

وشهدت التصنيف الجديد استقرار بلجيكا في الصدارة، تليها منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا، ثم الأوروغواي والبرتغال وكرواتيا، ثم كولومبيا وإسبانيا فالأرجنتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - mohamed الخميس 25 يوليوز 2019 - 11:53
ههههههه زوينة هذه .يكسب .انا شفت غير الخسران قولوليا اشنو دار المنتخب من 2004 والو غير تيتخلصو منا بلى فاسديدة
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13
2 - فرنسا الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:00
يعني هذا أن المنتخب الوطني المغربي هو من فاز بكأس أفريقيا !! آسف فاز بكأس شاي في ساحة جامع الفنا !!! شيء يضحك
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34
3 - حسن الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:00
حرام عليكم تفكرونا في مٱسي كدنا ننساها لا علاقة بالأسود انهم الشوهة مرتاحون دون ذكرهم انشروا بدون نفاق.
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32
4 - dami الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:01
رغم الإقصاء. أرى أن التصنيف غير عادل مقارنة مع مستوى الفرق الأخرى كفريق المنتخب المغربي اقوى بكثير. لنكن واضحين المنتخب المغربي ينقصه عامل الحظ فقط
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40
5 - alam الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:05
(مانعرف كيفاش كيديرو لهذا الترثيب) اضن ان المسالة فيها ضبابية واصحابها يتخدون المواقف حسب ترموميتر الحالة التي يصل اليها الوضع في بعض المنتخبات لذلك لا يمكن اعتماد هذا التصنيف كواقع علمي مؤكد عندما كان المنتخب ينتصر والجمهور مطمئن كان الترتيب يسير سير السلحفاة وعندما سقط واتجهت له الانتقادات اللادعة قفز بست رتب (غريب هذا الامر)
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-11
6 - عباس فريد الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:06
وصف الفريق "باسود الاطلس " يستفز القرّاء !!
المرجو اعفاء القرّاء من هذا الوصف الذي لم يعد يوافق لا في المستوى ولا في التركيبة ولا في التسيير ولا اَي شيء يشير الى أوصاف الأسود
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26
7 - عين على الواقع الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:12
تصنيف الفيفا مجرد ترتيب على الأوراق؛ اما الواقع يختلف عن ذلك بكثير
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14
8 - مغربي الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:39
متافق مع الاخ dami المنتخب كان في اتم الجاهزية كان ناقصوا غير الحظ اصلا حتى الجزاءر ربحت غير بالحظ واش هاداك البيت لي ماركا بونجاح بيت هاداك غير الزهر سخر الكورة وكاليها جي فالشبكة الله يعطينا زهر الجزاءر
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-27
9 - borhan الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:50
وقلة غلطو بغين اقولو خسر 6 أنها ا ههههههههههههه
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-1
10 - reda الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:12
Je suis pour une équipe nationale formée de joueurs locaux qui se rassemblent et s’entrainent une ou deux fois par mois. On rajoute à cette équipe les professionnel les plus en forme seulement comme Achraf Hakimi , Mizraoui, Ziyech, boufal, hamad llah, Nousayri et c’est tout.
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0
11 - saad الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:32
المنتخب المغربي جمع 10 نقطة و احتل المرتبة 9 في البطولة الإفريقية لذلك كسب 6 مراتب
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8
12 - rachid الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:39
لا اظن خاصة و ان الاداء كان ضعيف خلال بطولة كأس افريقيا ..
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2
13 - للاسف الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:17
كان على فيفا تصنيف منتخب البنين على المغرب هو من فاز علينا لا يعقل ان نكون مصنفين عليهم
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1
14 - youness الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:43
المنتخب الم
غربي خاصو يلعب فيه لاعبين متاع البطولة لأن بعض لاعبين يلعبون في دول أوروبية يخافون على أنفسهم الإصابة
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1
15 - kamal الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:44
كيف دارلها؟؟!! ياكما ربح شي بطولة أو مافراسناش
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4
16 - رياض الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:56
الجمهور المغربي ومهووسو الكرة يريدون القابا وليس ترتيبا .نريد لقبا واجعلني في قاع قائمة الترتيب.
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5
17 - samir الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:26
الف مبروك و العاقبة للتتويج انشاء الله
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0
18 - Amine الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:34
مبغيتوش تفهمو!!!!! راه الترتيب كايعتامد على النتائج ديال 4 سنوات الأخيرة ماشي ماتش ب ماتش
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-2
19 - إبراهيم الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:47
جيبولي السيد او سيدة الي صنف هذا الرتبه الله يجازيكم بخير .. عندي شي هدرا بغيت نقولهالو... راني واااااقف عليها...ههههههه...
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3
20 - واقعي الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:01
للإشارة المنتخب المغربي لم ينهزم في هذه الكان،له ثلاث انتصارات وتعادل أمام البنين لذلك فرتبته أحسن من مصر التي انهزمت ضد جنوب إفريقيا في اللقاء.المغرب يعتبر متعادل ضد البنين أما ركلات الترجيح فهي لترجيح كفة أحد الفريقين.
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