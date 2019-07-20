المنتخب المغربي يكسب 6 مراتب في تصنيف "الفيفا"

هسبريس من الرباط

وضع التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الوطني المغربي في المركز 41 عالميا، متقدّما بـ6 رتب مقارنة بآخر لائحة وضعتها "الفيفا".

وجاء هذا التموقع الحديث لـ"أسود الأطلس" بعد المشاركة في كأس إفريقيا للأمم "مصر 2019"، وإقصاء النخبة المغربية في الدور الثاني من التظاهرة القارية.

وتمركز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في المرتبة 5 إفريقيا، وراء السنغال وتونس ونيجيريا ثم الجزائر، على التوالي، تليه منتخبات مصر وغانا والكاميرون والكونغو الديمقراطية على الترتيب.

المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا في دورة 2019 بمصر، ربح 28 مركزا دفعة واحدة، مستقرا في الرتبة 40 عالميا و4 على المستوى القاري، بينما المنتخب السنغالي، وصيف البطل، فقد كسب مركزين فقط، وصار 20 في لائحة "الفيفا".

وشهدت التصنيف الجديد استقرار بلجيكا في الصدارة، تليها منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا، ثم الأوروغواي والبرتغال وكرواتيا، ثم كولومبيا وإسبانيا فالأرجنتين.