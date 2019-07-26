نادي أولمبيك آسفي يتمسك بالدميعي رغم الاستقالة

أوعنا بلعيد

رفض مسؤولو أولمبيك أسفي لكرة القدم قبول الاستقالة التي تقدم بها المدرب هشام الدميعي، رغم مغادرة الأخير للفريق وإعلانه استقالته بشكل مفاجئ، ما تسبب في إرباك الإدارة المسفيوية التي تلقت الخبر على حين غرة.

وأوضحت إدارة الفريق المسفيوي، في بلاغ، أنها لم تتوصل باستقالة كتابية من المدرب المذكور، مشيرة إلى أن الدميعي كان قد اتصل هاتفيا بالكاتب العام للفريق، ليخبره بأنه يعتزم تقديم استقالته من منصبه كمدرب للفريق لأسباب صحية، ليقفل هاتفه بعد ذلك.

وأضاف المكتب المسير للقرش المسفيوي أنه تعذر عليه الحديث مع المدرب الدميعي بعدما أقفل هاتفه، مشيرا إلى تمسكه بخدماته على رأس الإدارة التقنية وعدم السماح له بالرحيل عن المجموعة رغم تقديم استقالته عن طريق الهاتف إلى الكاتب العام.

وتحدث أنور دبيرة، رئيس فريق أولمبيك آسفي، عن استقالة المدرب سالف الذكر، مؤكدا أنه لم يرافق اللاعبين إلى الرباط، حيث سيجري الفريق مباراة ودية أمام الجيش الملكي تأهبا لخوض غمار الموسم المقبل.

وأوضح رئيس القرش المسفيوي أن المعلومات المتوفرة لديه أن الدميعي أعاد سيارة الفريق، وأخبر مسؤولين في الإدارة برغبته في تقديم استقالته، دون تقديم مبررات لذلك؛ ورغم اتصاله به أكثر من مرة غير أن هاتفه ظل خارج التغطية.

ويجهل رئيس الفريق الممثل لمدينة أسفي، والمشارك في النسخة المقبلة من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، رفقة الرجاء والوداد، أسباب رغبة الدميعي في الرحيل عن الفريق، وينتظر الحديث معه لمعرفة حقيقة الموضوع، واتخاذ الإجراءات المطلوبة بعد ذلك.

وحسب مصادر متطابقة فإن سبب رحيل الدميعي المفاجئ يعود إلى تعاقد إدارة الفريق مع 3 لاعبين، من بينهم لاعب قادم من نادي أولمبيك اليوسفية، أحد أندية الهواة، دون علمه؛ إذ لم يوافق على ممارسات مجلس الإدارة وتدخله في الانتدابات، ما اعتبره يمس بقيمته داخل الفريق.