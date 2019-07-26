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الرئيسية | رياضة | بانيغا الأرجنتيني يهدد بقاء المغربي بلهندة في تركيا

بانيغا الأرجنتيني يهدد بقاء المغربي بلهندة في تركيا

بانيغا الأرجنتيني يهدد بقاء المغربي بلهندة في تركيا
أوعنا بلعيد
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 07:40

يبدو أن أيام الدولي المغربي يونس بلهندة باتت معدودة مع فريقه غلطة سراي التركي، بعدما أصبح استمراره مع المجموعة رهينا بفشل صفقة انضمام النجم الأرجنتيني بانيغا خلال المركاتو الصيفي الحالي.

وحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، فإن التركي فاتح تريم، مدرب غلطة سراي، يسعى إلى تقوية خط المنتصف بلاعب إضافي؛ وهو ما يهدد استمرار صانع الألعاب المغربي، الذي سبق لتقارير إعلامية أن كشفت عن وضع اسمه ضمن لائحة المغادرين.

وعقب نجاح إدارة غلطة سراي في التعاقد مع متوسط الميدان الإيفواري جون ميشيل سيري، كمعار من نادي فولهام الإنجليزي مع خيار الشراء مقابل 18 مليون أورو نهاية الموسم، لا يزال فاتح تريم يرغب في التعاقد مع الكيني فيكتور وانياما، لاعب توتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى صانع ألعاب إشبيلية الإسباني الأرجنتيني بانيغا.

ويرهن الإعلام التركي قدوم الأرجنتيني بانيغا برحيل المغربي يونس بلهندة، وبذلك انتهاء مسيرته رفقة بطل الدوري التركي بعد موسمين قضاهما برفقته وقدم خلالهما أداء مقنعا توج خلالهما بلقب الدوري التركي مرتين (2018 و2019)، وكأس تركيا (2019)؛ وهو ما دفع مدربه الحالي إلى الوقوف في وجه الإدارة سابقا عندما همت ببيعه والتخلص من أجره السنوي.

يذكر أن يونس بلهندة تلقى عروضا مغرية من أندية سعودية، ومن الدوري الإسباني "لاليغا"، ومن أندية فرنسية ترغب بدورها في التعاقد معه، كما صرح بذلك وكيل أعماله في وقت سابق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - اطلس الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:37
لاعب محدود لم يقدم شيئا للمنتخب ومحظوظ حمل رقم 10ظلما لايستحق حتى أن يكون في احتياط نهضة بركان عسى أن يكون في منتخب ما .ماذا قدم للمنتخب ؟لن يجد مكانا يلعب فيه !!
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17
2 - Bruxelles الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:38
من الاحسن الاستغناء عن هدا اللاعب الفاشل اصلا . الدوري المغربي يليق ببلهندة . اصلا هو خارج حسابات الفريق التركي . في المنتخب لاعب فاشل و دهن مغيب . اعطينا لعدة لاعبين ما لا يستحقون . فقاعات فاقد الشئ لا يعطيه متله متل زياش . نحن المغاربة لدينا داكرة قصيرة . الكرة للمواهب و من لديهم روح وطنية اولاد الشعب بيضاوة مغاربة . بصير الحضروي ابرامي النيبت البهجة . شيبو الزاكي تيمومي فاراس خليفة ....خلينا من الخاويات ...شكرا هسبريس.
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8
3 - الملالي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:42
صانع الالعاب المغربي....لا صانع ولا شيء..لكون اداءه كان باهتا مع المنتخب...ولكونه داءم النرفزة...ويختلق مصادمات مع الخصم اينما حل وارتحل....العمر يتقدم لديه ... والاحسن له ان بستقيل من المنتخب..لانه لم ي
تكن له لياقة بدنية..وكراته وتمريراتخ كامت خاطءة.......
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