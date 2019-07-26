بانيغا الأرجنتيني يهدد بقاء المغربي بلهندة في تركيا

أوعنا بلعيد

يبدو أن أيام الدولي المغربي يونس بلهندة باتت معدودة مع فريقه غلطة سراي التركي، بعدما أصبح استمراره مع المجموعة رهينا بفشل صفقة انضمام النجم الأرجنتيني بانيغا خلال المركاتو الصيفي الحالي.

وحسب صحيفة "فاناتيك" التركية، فإن التركي فاتح تريم، مدرب غلطة سراي، يسعى إلى تقوية خط المنتصف بلاعب إضافي؛ وهو ما يهدد استمرار صانع الألعاب المغربي، الذي سبق لتقارير إعلامية أن كشفت عن وضع اسمه ضمن لائحة المغادرين.

وعقب نجاح إدارة غلطة سراي في التعاقد مع متوسط الميدان الإيفواري جون ميشيل سيري، كمعار من نادي فولهام الإنجليزي مع خيار الشراء مقابل 18 مليون أورو نهاية الموسم، لا يزال فاتح تريم يرغب في التعاقد مع الكيني فيكتور وانياما، لاعب توتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى صانع ألعاب إشبيلية الإسباني الأرجنتيني بانيغا.

ويرهن الإعلام التركي قدوم الأرجنتيني بانيغا برحيل المغربي يونس بلهندة، وبذلك انتهاء مسيرته رفقة بطل الدوري التركي بعد موسمين قضاهما برفقته وقدم خلالهما أداء مقنعا توج خلالهما بلقب الدوري التركي مرتين (2018 و2019)، وكأس تركيا (2019)؛ وهو ما دفع مدربه الحالي إلى الوقوف في وجه الإدارة سابقا عندما همت ببيعه والتخلص من أجره السنوي.

يذكر أن يونس بلهندة تلقى عروضا مغرية من أندية سعودية، ومن الدوري الإسباني "لاليغا"، ومن أندية فرنسية ترغب بدورها في التعاقد معه، كما صرح بذلك وكيل أعماله في وقت سابق.