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كُتّاب وآراء
باريس سان جيرمان يراهن على تألق المغربي تواتي
يراهن مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم على تألق الموهوب المغربي حسين تواتي، الذي استقدمه الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية بغية تعزيز صفوف فريق الشباب.
وتعاقدت إدارة سان جيرمان الفرنسي مع اللاعب حسين تواتي، البالغ من العمر 18 سنة، بموجب عقد يمتد لموسمين إلى غاية 2021 قادما من فتيان فريق أولمبيك ليون بعدما تألق بشكل لافت جعله محط اهتمام العديد من الأندية.
ويشغل الوافد الجديد (من أبّ مغربي وأمّ جزائرية، مواليد 2001) وسط هجومي، يساري، وتم التعاقد معه من أجل تعزيز الخط الأمامي لفريق الشباب على أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول مستقبلا في حال تألقه واستمراره في التطور.
وقدّم الفريق الفرنسي لاعبه الجديد لوسائل الإعلام بعدما وقّع على عقد انتقاله بحضور وكيل أعماله وأفراد من أسرته، حيث أكد تواتي أن رغبة كبيرة تحذوه في تقديم أفضل ما لديه ومواصلته التألق والبروز على أعلى مستوى.