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كُتّاب وآراء
الفيفا: "الموندياليتو" ينطلق يوم 11 دجنبر القادم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن النسخة قبل الأخيرة من كأس العالم للأندية وفقا لصيغتها الحالية، والتي تضم سبعة فرق، ستنطلق يوم 11 دجنبر المقبل ، في قطر، على أن يقام النهائي بعدها بعشرة أيام.
وذكر الفيفا، في وقت سابق، أنه سيحدث البطولة لتشمل 24 فريقا بداية من 2021، على أن تستضيف قطر آخر نسختين وفقا للنظام القديم كبطولتين تجريبيتين قبل استضافتها كأس العالم 2022.
وتأكدت مشاركة ثلاثة فرق فقط في نسخة هذا العام؛ ليفربول بطل دوري أبطال اوروبا ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، وهو بطل الاوقيانوس.
وسيتم تحديد الفرق التي ستمثل افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية في الأشهر المقبلة، من ذلك الحسم بين الوداد والترجي في النزاع المعروض على محكمة "تاس"، وستسحب قرعة مباريات الدور الثاني وقبل النهائي في مقر الفيفا، في زوريخ، يوم 16 شتنبر المقبل.