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الرئيسية | رياضة | لقجع يودع رونار ويشيد بمجهوداته رفقة المنتخب

لقجع يودع رونار ويشيد بمجهوداته رفقة المنتخب

لقجع يودع رونار ويشيد بمجهوداته رفقة المنتخب
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:47

أقام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حفل وداع على شرف المدرب هيرفي رونار، في لقاء حضره أعضاء المكتب المديري للجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهودات التي قام بها هيرفي رونار رفقة المنتخب المغربي، طيلة الفترة التي أشرف خلالها على قيادة "أسو الأطلسد"، إذ وجّه إليه أسمى عبارات التقدير والاحترام، وقدم له هدية رمزية عربونا عن الود المتبادل.

ومن جانبه، أشاد الإطار الفرنسي هيرفي رونار بالجو الاحترافي الذي عمل في ظله منذ توليه مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الوطني المغربي، مؤكدًا أن تجربته مع "أسود الأطلس" ستبقى خالدة في ذاكرته.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - مغربي حر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 12:59
نريد المزيد من الاستقالات لان رونار ليس المسؤول الوحيد على الهزيمة المنتخب و الجامعة مليئة بالعنصرية و الحكرة
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109
2 - محمد أمين الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:02
ناس كتودع لخاد لنا فلوسنا من زيادة جميع مواد غذائية وناس ميت في جبل باش نعمل حداد وطني حرام عليكم شعب عندكم دبانة زايد ناقص كين لمعندوش باش اشري لولدات العيد عند الله نتحاسب انشاء الله كل لخاد لفلوس ديال شعب انشاء الله وجدو ريسكم الحساب هدا بزاف انشر هسبريس هدشي كمرض الخاطر
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73
3 - تايكة غرماد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:07
هذا الشخص المفروض كعادة خدام الدولة يتمعن في استفزاز واحتقار المواطنين ومحبي الكرة والانبطاح لكل ما هو اجنبي وفرنسي على الخصوص !!فما هي المناسبة لتكريم هذا الشخص وماذا حقق ليستحق هذا الاستقبال وهو ما فتء يحتقر محبي الكرة من مسؤولين وصحفيين واعلام وطني !!
هل لو كان ناخب مغربي سيقام له الحفل !!؟؟
انه الانهيار في الضوابط والاخلاق وانعدام كلي لاحترام المواطنين محبي الكرة ولا يعيرون اَي اعتبار لابناء البلد
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62
4 - شمالي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:10
ومن هو رونار ليستحق هذا التوديع لم يظف اي لقب لخزينة المنتخب نعترف بفضله في إعادة القليل من الروح و فك عقد لكنه اخرجنا بطريقة مذلة من الكان
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28
5 - Med. الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:17
نعم وستبقى الملاين التي حصدها في داكرته ولما لا كما ستبقى في داكرتي الفقسة والمهزلة التي روعت راسي بعدات كبسولات من اسبرو لتهدءة راسي الدي طنطن ولا زال يطنطن .
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16
6 - مراقب الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:24
يحبون الفرنسيين ﻻن ارزاقهم هناك.
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25
7 - Observateur الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:27
رونار لم يسرق بنكا مغربيا !؟ السيد مثله مثل كل إنسان طموح في الحياة ...كان يربطه عقد عمل مع الجامعة و تم فكه بما له وما عليه وانتهى الأمر...ادن لمادا كثرة الكلام الغير المفيد !؟ الحياة تستمر و الإستفادة من الدرس الروناري هو الدي يجب أن يأخذ بعين الإعتبار مت كل الجوانب المرتبطة به : ماليا و تقنيا و من ثم اعتماد خطة طريق جديدة للوصول إلى الهدف المنشود من لعبة كرة القدم ....و كفانا تهريج...
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9
8 - said Husa الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:30
طنز بعينيه هدا اسي القجع واش اعباد الله مابغيش تحشم رآه استفزاز للمواطن المغربي بالله عليكم اشنو دار هاد رونال دار الرزق ديالنا وستقل امانتوما رآه اعباد الله ماخسرين والو من عندكون دعناكوم الله شوف اسي القجع وش ماكتشوف الكاريكتورات ديال الرسام بوعلي رآه هي خير دليل على انجازات سي الثعلب
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10
9 - said Husa الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:30
طنز بعينيه هدا اسي القجع واش اعباد الله مابغيش تحشم رآه استفزاز للمواطن المغربي بالله عليكم اشنو دار هاد رونال دار الرزق ديالنا وستقل امانتوما رآه اعباد الله ماخسرين والو من عندكون دعناكوم الله شوف اسي القجع وش ماكتشوف الكاريكتورات ديال الرسام بوعلي رآه هي خير دليل على انجازات سي الثعلب
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6
10 - اجاب شي لشي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:35
أقصي المنتخب التونسي و قالوا قلة التوفيق، و أقصي المنتخب المالي و قالوا فريق فتي المستقبل كله أمامه، و أقصي المنتخب المصري امام جمهوره و قالوا حان وقت اعادة البناء و لم نشهد اي تخريب، و و و و.....، و أقصي المنتخب المغربي فتعالت أصوات لدغدغت مشاعر المحتاجين كما لو ان الاحتياج لايوجد الا في المغرب
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2
11 - بوحاطي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:43
شيدك مع راسك هو دا الفلوس و انت بقى تشكر فيه العقلية المغربية موسخة و لا كلشي طامع فهاد المغرق
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5
12 - zizo الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:47
ترى ما فائدة من هذا الاجتماع !!!!
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6
13 - MAAZ الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:48
تضحكون علی الجمهور المغربي لكم الحق في دلك لانه ليس هناك ربط المسوءليۃ بالمحاسبۃ فطوبا لكم وتلاعبوا بفلوس الشعب
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13
14 - كمال الجمعة 26 يوليوز 2019 - 13:50
شبعتوا فلوس وكلين طالعين ونازلين بحال المنتخب المغربي ميزانية ديالو البرصة او ريال راه نهار تيكون لعب المغرب حتي واحد متيرهن عليه والجامعة مشعل العافية باش الفلوس تنهب والميزانية تكثر وتصرف علي مصالح المسؤولين في الجامعة من كبرهم لصغرهم
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9
15 - مهاجر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:02
وناري على بلاد كلشي يشكي. وبكي شي كول دلينا فلوسنا بحل كان خدام في الجامعة شعب باغيها باردة وحلمو ااو زيدو حلمو وجوه النحس العالم كلو خدام وحنا نتقادات الخوية
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-4
16 - بيضاوي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:02
القجع براسو خاصو يرحل هو و الوزير الي مكنعرفوش حتى الإسم ديالو
لا تعجبنا طريقته لا في الكلام ولا تدبيره للشأن الكروي
الإخفاق في المهام يجب معاقبته بالرحيل و المحاسبة الصارمة لأموال الشعب
هذا هو الحق
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7
17 - akram الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:04
مبروك لرونار بعد ايام نرحب برونار جديد بلاد كلها رونارات
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5
18 - زائر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:25
أعتقد أن إعلاء شأن الأجانب بهذا الشكل ينم عن إحساس بالدونية أمام كل ما هو أجنبي. كان حري بجامعة لقجع أن تركز على إخفاقات رونار وأن ما حققه مع المنتخب لا يعدو أن يتجاوز ما حققه مواطنه هنري ميشيل واعتبره من وجهة نظري عاديا لا يستحق كل هذا الثناء .على الجامعة أن تضع الثقة في الأطر الوطنية الصادقة وتشجعها وتربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة .
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3
19 - Rbati الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:26
رونار لم يشكر لقجع في رسالته الأخيرة و لقجع يقيم حفلا و يقدم الهدايا لرونار شيء غير مفهوم بتاتا و يظهر أن المراد بذلك هو أن يسكت رونار عن فضح لقجع و المكتب الجامعي..نريد إقالة لقجع و المكتب الجامعي و تعيين مسير رياضي وليس موظف خادم الدولة
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4
20 - إبن بطوطة الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:26
مؤكدا أن تجربته مع أسود الاطلس ستبقى في ذاكرته،لأنك كنت تتقاضى 80 مليون شهريا دون الإمتيازات،وبعت الوهم للمغاربة.ليس إلا،بصحتك،إنك ثعلب بمعنى الكلمة،بصحتك مرة أخرى.
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4
21 - شريد الصحراء الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:39
لقجع يزيد من المنا على ما اخده الثعلب الفرنسي من أموال الشعب بدون أن يقدم أي شيء.لم يكن يدرب إنما كان يتدرب على ركوب الطائرات بالمجان والتجول في انحاء العالم ويتابع المباريات وفي كل مناسبة يجمع المحترفين لمدة أسبوع تم يخوض المباريات.هل من أجل هدا كان يتقاضى 120مليون في الشهر والفقير لا ياخد من مال الشعب حتى 200درهم في الشهر.على المسؤولون في الجامعة أن يقدموا استقالتهم من رئيسهم إلى مساعد المدرب.
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6
22 - إبن عين الخيل الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:39
هل ماقدمه رونار للمنتخب أحسن من ماقدمه الزاكي الذي شتغل في ظروف صعبة عكس رونار الذي وفرت له الإمكانيات ورغم ذلك لم يقدم مكان منتظر منه. لماذا نفضل الأجانب عن أبناء الوطن. هل سمعتم يوما أن الجامعة شكرت مدرب وطني أو أقامت له تكريم. كرة القدم ببلادنا في حاجة ماسة إلى تطهير من الفساد إسناد مهمة لأهل الإختصاص.
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4
23 - مواطن من بلاد العجاءب الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:45
اشكون يشكر لعروس ؟
امها اوخالتها والجالسا اقبلتها
مثل معبر من اجدادنا
الا ما جاش الشكر من عند السي لقجع الرونار والهدية الرمزية امن الفوق اشكون يشكره
واش يشكره الشعب اللي اولاده ايموتو باسباب جورعة انتاع مصال العقارب ما القاوهاش فالمستوصفات انتاع دولة افلوسها يلعبو بيهم لاامان لهم ولا انسانية
لفلوس تمشي لشطيح وارديح اوكرة القدم والشعب جايف افزاكورة واللي اهدر المصير انتاعو معروف
عند الله الملتقى
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3
24 - م المصطفى الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:47
ما قامت به الجامعة الملكية لكرة القدم في شخص رئيسها السيد لقجع، شيء منطقي، يدخل في أدبيات المؤسسات الوطنية، والتي لا بد منها ، إحتراما للمدرب ولتوديعه، بغض النظر عن النتائج.
إلا أن هذا لا يمنع من أن تنصت الجامعة إلى ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعية من رفض بات للجمهور الرياضي المغربي لكرة القدم لمدرب أجنبي، ولرغبتها الأكيدة في اختيار إطار مغربي.
السؤال هنا هو : هل تتم استشارة رؤساء الأندية المغربية لهذا القرار، أم أنه قرار إنفرادي يدخل في صلاحية لقجع لا غير ؟
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2
25 - hitch الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:50
Bonne initiative il faut rester classe et professionnel ça ne sert à rien de gaspiller notre énergie dans les insultes et perdre le temps en restant trop longtemps en colère.. franchement je ne pense pas que Hervé Renard ne voulait pas gagner la coupe d Afrique, le plus juste il a fait les mauvais choix questions joueurs et tactiques.pour l’argent Il était bien payé certe mais c’est les prix actuellement . Et le faite qu il a refusé de prendre le reste de son salaire ça mérite le respect..
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-3
26 - فريدمصطفى الجمعة 26 يوليوز 2019 - 14:54
السلآم عليكم
لقد اخد مال الشعب المستخلص من الضرائب بدون فائدة ولا تتويج عكس الزاكي اللدي ادخل الفرحة إلى بيوت المغاربة بوصوله إلى النهاية لأول مرة كمدرب أول وتمت محاربته لأنه جدي وعقلية إحترافية وصارم وهدا سر نجاحه .يجب تفعيل ربط المسؤلية بالمحاسبة والا سنبقى حيت نسقط دائما ومن يفشل في تدبير الأمور عليه ان يعترف ويستقيل. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...
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2
27 - assadik الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:21
يعني مادام هناك اشادة به ليس هناك طلاق الثلاث، سوف يعود كما قال في تصريحه لجون افريك سبور
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1
28 - المعطي حيدان الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:32
الجامعة المغربية لكرة القدم برئاسة لقجع وجب ان تقدم اعتذارها للشعب المغربي و تقدم استقالتها و هدا اضعف الايمان لانها اقالت الزاكي ظلما و تمسكت برونار الدي يعتبر في رأي مدرب محظوظ مع زامبيا و الكوتديفوار و نعرفة حق المعرفة من مجيئه في 2007 كمساعد لكلود لوروا مدرب غانا التي نظمت كاس افريقيا و لم تفوز به بل فازت به مصر مع حسن شحاتة و كما ان رونار فشل مع منتخب انغولا و فرق فرنسية و جزائرية . و لازالوا يفكرون في المدرسة الفرنسية ليزدادوا فشلا عل فسل و هدر المال العام على الاطر التي لا نجد منها نفعا . فالاطار لاركيط ربح ميزانية خيالية كمستحقاته و النتيجة لاشيء و الله لايحك جلدك الا ظفرك كما يقول المثل الشعبي.
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4
29 - محمد مداني الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:41
ا شاد لقجع برونار الذي أتى على اخضر ويابس بدون نتيجة تدكر وهذه هي حالة كرة القدم المغربية تبعث الجامعة كل ٣ سنوات من يشتت شملها. غفرانك ربنا و اليك المصير.
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0
30 - المفقص الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:00
من الاخير. لقجع له مصلحة مع رونار والا كيف يفسر الاحتفال بوداع مدرب لم يحقق أي شيء يذكر رفقة الأسود ولماذا لم يحدث هذا مع الإطار الوطني بادو الزاكي الذي لعب النهائي في ضروف أصعب وإمكانيات أقل وهذا يفسر شيء واحد التبعية المطلقة للاستعمار الفرنسي
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-1
31 - khalid الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:06
الحق يقال، اللوم لينا حيت باقي ننتظر نجاح من مشاريع فاشلة كمشروع المنتخب الوطني، و الكره و و و. لازم علينا نكونو واقعيين فيما نتمنا ...الواقع مر
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1
32 - amilou الجمعة 26 يوليوز 2019 - 16:57
رونار يتحمل المسؤلية ولكن من يتحملها بصفة كبيرة الجامعة ورئيسها لذاك وجب ان يحاسب الكل كبيرهم قبل صغيرهم لانريد كبش فداء
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33 - vidéo docteur France الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:10
الملا يير كيف تصرف ؟ واي استراتجية؟ النتائج ؟....!!!!!
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0
34 - الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:15
مادا حقق اي كاس فاز به
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0
35 - Mustapha الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:19
Best salary five start hotel all tools to be successful they give to him no champions titles means he fell in his job
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1
36 - hafid الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:26
عملنا في خدمة المجتمع والمدرسة المغربية ولم يودعنا أحد بل اعتبرنا من الذين انقضى عملهم
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0
37 - صابر عبد الصبور الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:44
ودعت رونار،فمتى نودعك انت ايضا ونشكرك على عطاءاتك وهباتك الحاتمية للكاف.ونكتشف حجم المال العام لدافعي الضرائب كيف يصرف في التفاهات،في زمن انتشار التفاهات التي صارت من الاولويات.فهنيئا لك برحيل رونار وانت تفكر فيمن سيخلفه،وفي سخاء الحكومة المرتقب !!؟؟
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1
38 - Rahmani Mohameed الجمعة 26 يوليوز 2019 - 17:46
Durant votre présidence a la FRMF aucun titre gagné a l’échelon équipe National en coupe du Monde L'IRAN nous a battue, coupe d’Afrique le BENINE nous a éliminé en 8éme alors .Échec après échec soit palmarès (ZÉRO+ZÉRO) SVP démissionner si non le football marocain va connaitre des échecs catastrophiques; Démissionner svp
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1
39 - Souâd الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:08
كاين واحد المثل كيقول "الذيب حلال ،الذيب حرام"
رونار نديرولو الحفل باش نشكروه ونودعوه ،إوى اسيدي مال الزاكي ما كانش كيستحق نفس الشئ وكاع أحسن ،ولكن احنا شحال عزيز علينا نكبروها للبراني أما ولاد البلاد كنخرجو فيهم عينينا وخا يديرو لي دارو ما عمرنا ما كنعترفو ليهم بالجميل ،بطبيعة الحال "مطرب الحي لا يطرب" وذاك الجامعة ديال كرة القدم ردتوها بحال لي تقول دار باكم القديمة خدامين على اهدار أموال الشعب فالخوا الخاوي وكون غي كانت شي نتيجة نقول ما عليهش، والله يعطينا وجهكم وصحيح "لي حشمو ماتو"
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