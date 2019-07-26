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كُتّاب وآراء
لقجع يودع رونار ويشيد بمجهوداته رفقة المنتخب
أقام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حفل وداع على شرف المدرب هيرفي رونار، في لقاء حضره أعضاء المكتب المديري للجامعة.
وأشاد رئيس الجامعة بالمجهودات التي قام بها هيرفي رونار رفقة المنتخب المغربي، طيلة الفترة التي أشرف خلالها على قيادة "أسو الأطلسد"، إذ وجّه إليه أسمى عبارات التقدير والاحترام، وقدم له هدية رمزية عربونا عن الود المتبادل.
ومن جانبه، أشاد الإطار الفرنسي هيرفي رونار بالجو الاحترافي الذي عمل في ظله منذ توليه مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الوطني المغربي، مؤكدًا أن تجربته مع "أسود الأطلس" ستبقى خالدة في ذاكرته.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
هل لو كان ناخب مغربي سيقام له الحفل !!؟؟
انه الانهيار في الضوابط والاخلاق وانعدام كلي لاحترام المواطنين محبي الكرة ولا يعيرون اَي اعتبار لابناء البلد
لا تعجبنا طريقته لا في الكلام ولا تدبيره للشأن الكروي
الإخفاق في المهام يجب معاقبته بالرحيل و المحاسبة الصارمة لأموال الشعب
هذا هو الحق
امها اوخالتها والجالسا اقبلتها
مثل معبر من اجدادنا
الا ما جاش الشكر من عند السي لقجع الرونار والهدية الرمزية امن الفوق اشكون يشكره
واش يشكره الشعب اللي اولاده ايموتو باسباب جورعة انتاع مصال العقارب ما القاوهاش فالمستوصفات انتاع دولة افلوسها يلعبو بيهم لاامان لهم ولا انسانية
لفلوس تمشي لشطيح وارديح اوكرة القدم والشعب جايف افزاكورة واللي اهدر المصير انتاعو معروف
عند الله الملتقى
إلا أن هذا لا يمنع من أن تنصت الجامعة إلى ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعية من رفض بات للجمهور الرياضي المغربي لكرة القدم لمدرب أجنبي، ولرغبتها الأكيدة في اختيار إطار مغربي.
السؤال هنا هو : هل تتم استشارة رؤساء الأندية المغربية لهذا القرار، أم أنه قرار إنفرادي يدخل في صلاحية لقجع لا غير ؟
لقد اخد مال الشعب المستخلص من الضرائب بدون فائدة ولا تتويج عكس الزاكي اللدي ادخل الفرحة إلى بيوت المغاربة بوصوله إلى النهاية لأول مرة كمدرب أول وتمت محاربته لأنه جدي وعقلية إحترافية وصارم وهدا سر نجاحه .يجب تفعيل ربط المسؤلية بالمحاسبة والا سنبقى حيت نسقط دائما ومن يفشل في تدبير الأمور عليه ان يعترف ويستقيل. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم...
رونار نديرولو الحفل باش نشكروه ونودعوه ،إوى اسيدي مال الزاكي ما كانش كيستحق نفس الشئ وكاع أحسن ،ولكن احنا شحال عزيز علينا نكبروها للبراني أما ولاد البلاد كنخرجو فيهم عينينا وخا يديرو لي دارو ما عمرنا ما كنعترفو ليهم بالجميل ،بطبيعة الحال "مطرب الحي لا يطرب" وذاك الجامعة ديال كرة القدم ردتوها بحال لي تقول دار باكم القديمة خدامين على اهدار أموال الشعب فالخوا الخاوي وكون غي كانت شي نتيجة نقول ما عليهش، والله يعطينا وجهكم وصحيح "لي حشمو ماتو"