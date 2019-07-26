لقجع يودع رونار ويشيد بمجهوداته رفقة المنتخب

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أقام فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حفل وداع على شرف المدرب هيرفي رونار، في لقاء حضره أعضاء المكتب المديري للجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالمجهودات التي قام بها هيرفي رونار رفقة المنتخب المغربي، طيلة الفترة التي أشرف خلالها على قيادة "أسو الأطلسد"، إذ وجّه إليه أسمى عبارات التقدير والاحترام، وقدم له هدية رمزية عربونا عن الود المتبادل.

ومن جانبه، أشاد الإطار الفرنسي هيرفي رونار بالجو الاحترافي الذي عمل في ظله منذ توليه مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الوطني المغربي، مؤكدًا أن تجربته مع "أسود الأطلس" ستبقى خالدة في ذاكرته.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com