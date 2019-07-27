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كُتّاب وآراء
تورينو يضم مُدافع الأشبال المغاربة لثلاثة مواسم
تعاقد مسؤولو فريق تورينو الإيطالي لكرة القدم مع الدولي المغربي أمين الغزواني، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، قادما من فريق فروزينوني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفق مصدر هسبريس، فقد تعاقد المكتب المسير لتورينو مع اللاعب الغزواني بعدما لعب بقميصه الموسم المنقضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادما من نادي فروزينوني.
وجاء تعاقد إدارة تورينو مع الغزواني من أجل تعزيز الخط الخلفي وتقويته، لا سيما أن الوافد الجديد قدم أداء متميزا رفقة المجموعة الموسم الماضي؛ وهو ما دفع الإدارة إلى شراء عقده لثلاثة مواسم إلى غاية 2022.
أمين الغزواني، ابن مدينة بني ملال والمزداد بالعاصمة الإيطالية روما، يلعب للمنتخب الوطني المغربي 20 سنة. كما أنه لاعب سابق للمنتخب الإيطالي، ويعتبر من بين الأسماء التي ينتظرها مستقبل مشرق في الساحرة المستديرة.
وحسب مصدرنا، فقد انضم اللاعب إلى تداريب فريقه استعدادا للموسم الجديد، إذ يعوّل الطاقم التقني تحت قيادة المدرب الإيطالي والتر ماتزاري على خدمات لاعبه الجديد بشكل كبير خلال الموسم الجديد.