24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة (5.00)

  2. العقل والكرة (5.00)

  3. "السترات الصفراء" تنظّف الشوارع في تونفيت (5.00)

  4. بنك المغرب يصفي شكايات الزبناء ضد المصارف (5.00)

  5. الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تورينو يضم مُدافع الأشبال المغاربة لثلاثة مواسم‬

تورينو يضم مُدافع الأشبال المغاربة لثلاثة مواسم‬

تورينو يضم مُدافع الأشبال المغاربة لثلاثة مواسم‬
أوعنا بلعيد
السبت 27 يوليوز 2019 - 04:11

تعاقد مسؤولو فريق تورينو الإيطالي لكرة القدم مع الدولي المغربي أمين الغزواني، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم رياضية، قادما من فريق فروزينوني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق مصدر هسبريس، فقد تعاقد المكتب المسير لتورينو مع اللاعب الغزواني بعدما لعب بقميصه الموسم المنقضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادما من نادي فروزينوني.

وجاء تعاقد إدارة تورينو مع الغزواني من أجل تعزيز الخط الخلفي وتقويته، لا سيما أن الوافد الجديد قدم أداء متميزا رفقة المجموعة الموسم الماضي؛ وهو ما دفع الإدارة إلى شراء عقده لثلاثة مواسم إلى غاية 2022.

أمين الغزواني، ابن مدينة بني ملال والمزداد بالعاصمة الإيطالية روما، يلعب للمنتخب الوطني المغربي 20 سنة. كما أنه لاعب سابق للمنتخب الإيطالي، ويعتبر من بين الأسماء التي ينتظرها مستقبل مشرق في الساحرة المستديرة.

وحسب مصدرنا، فقد انضم اللاعب إلى تداريب فريقه استعدادا للموسم الجديد، إذ يعوّل الطاقم التقني تحت قيادة المدرب الإيطالي والتر ماتزاري على خدمات لاعبه الجديد بشكل كبير خلال الموسم الجديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.