"المغرب التطواني" ينهي سابع تعاقداته الصيفية

أوعنا بلعيد

عزّز فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع اللاعب عدنان الوردي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بموجب عقد يمتد لموسمين.

وجاء تعاقد الفريق التطواني مع اللاعب الوردي من أجل تعزيز الخط الهجومي وتقويته؛ وهو ما سيمكن المجموعة من الوصول إلى شباك المنافسين، وتسجيل الأهداف خلال الموسم الجديد.

وقدم مسؤولو "الماط" لاعبهم الجديد بمقر النادي، بعدما فسخ الوردي عقده مع ناديه الدفاع الحسني الجديدي، إذ بات خارج حسابات المدرب بادو الزاكي الذي وضعه في لائحة المغادرين.

وبالتعاقد مع المهاجم الوردي الذي حمل قميص فرق وداد فاس والجيش الملكي ونهضة بركان والدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك خريبكة، يكون فريق الحمامة البيضاء قد عزز صفوفه بسابع لاعب خلال المركاتو الصيفي.

وسبق لإدارة المغرب التطواني أن ضمت، خلال الانتقالات الحالية، كل من حمزة الموساوي والإسباني مارتين دياز والنيجيري طوني والمدافع عبد الواحد الشخصي والحارس مراد إيزم إضافة إلى المالي عبدولاي سيسوكو.