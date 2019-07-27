24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:32
|13:39
|17:18
|20:37
|22:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مشاريع تنموية ترى النور بجماعات إقليم كلميم
- صنّاع يستبدلون الأفران التقليدية بأخرى غازية
- المداخيل الجبائية للدولة تبلغ 108 مليارات درهم
- بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة
- حجاج مغاربة بالمدينة المنورة
بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة (5.00)
- "شتائم بنكيران" تُغضب العثماني .. وأزمة جديدة تلوح في أفق الأغلبية - (103)
- فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال - (90)
- الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة - (65)
- الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد - (63)
- الحكومة تتفاءل بالسنوات القادمة لتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"المغرب التطواني" ينهي سابع تعاقداته الصيفية
عزّز فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع اللاعب عدنان الوردي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بموجب عقد يمتد لموسمين.
وجاء تعاقد الفريق التطواني مع اللاعب الوردي من أجل تعزيز الخط الهجومي وتقويته؛ وهو ما سيمكن المجموعة من الوصول إلى شباك المنافسين، وتسجيل الأهداف خلال الموسم الجديد.
وقدم مسؤولو "الماط" لاعبهم الجديد بمقر النادي، بعدما فسخ الوردي عقده مع ناديه الدفاع الحسني الجديدي، إذ بات خارج حسابات المدرب بادو الزاكي الذي وضعه في لائحة المغادرين.
وبالتعاقد مع المهاجم الوردي الذي حمل قميص فرق وداد فاس والجيش الملكي ونهضة بركان والدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك خريبكة، يكون فريق الحمامة البيضاء قد عزز صفوفه بسابع لاعب خلال المركاتو الصيفي.
وسبق لإدارة المغرب التطواني أن ضمت، خلال الانتقالات الحالية، كل من حمزة الموساوي والإسباني مارتين دياز والنيجيري طوني والمدافع عبد الواحد الشخصي والحارس مراد إيزم إضافة إلى المالي عبدولاي سيسوكو.