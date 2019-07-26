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كُتّاب وآراء
نور الدين أمرابط يعود إلى التداريب في البرتغال
تقرر رسميا أن يلتحق الدولي المغربي نور الدين أمرابط بتداريب فريقه النصر السعودي، الجارية حاليا ضمن معسكر البرتغال، يوم الأحد المقبل، تأهبا لخوض منافسات الموسم الجديد.
وكشف الفريق السعودي عن موعد التحاق مهاجمه المغربي، ضمن تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، جاء فيها: "ينضم نجم النصر نور الدين أمرابط، الأحد المقبل، لمعسكر البرتغال، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني".
وكان مهاجم "أسود الأطلس" يقضي عطلته الخاصة، التي حصل عليها من فريقه السعودي عقب مشاركته مع المنتخب الوطني المغربي خلال نهائيات كأس إفريقيا، التي اختتمت مؤخرا في مصر، وودعها لاعبو هيرفي رونار من دور الستة عشر على يد منتخب بنين المتواضع.
ويستعد فريق النصر للموسم الجديد، الذي ستكون انطلاقته الرسمية يوم 5 غشت المقبل، عندما يستضيف نظيره الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا خلال المواجهة التي ستعرف مشاركة عبد الرزاق حمد الله؛ بينما سيغيب عنها مرابط لاختيارات فنية، بعد أن كشف المدرب عن الأجانب الأربعة الذين سيعتمد عليهم بغياب اللاعب المذكور.
وكانت تقارير سعودية قد تطرقت لوجود خلاف وبوادر أزمة بين المدرب البرتغالي روي فيتوريا والمهاجم المغربي نور الدين مرابط، بسبب تلويح الأخير بالرحيل عن النادي العاصمي السعودي، بعد أن تلقى عروضا خليجية، رغم ما يحظى به اللاعب من تقدير النصراويين.
وأوضحت المصادر السعودية أن دوافع أمرابط في الرحيل تكمن في عدم ارتياحه من رغبة المدرب روي فيتوريا، والتي أعلنها لمسؤولي النادي، في ضرورة التعاقد مع الدولي البيروفي أندريه كاريلو، عندما كان لاعبا لفريق بنفيكا البرتغالي ومعارا للهلال السعودي قبل أن يشتري الأخير عقده رسميا ولأربع سنوات خلال الأسبوع الجاري.