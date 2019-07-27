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كُتّاب وآراء
موهبة مغربية تنضم رسميا إلى مركز تكوين برشلونة
تعاقد فريق "إف. س. برشلونة" الإسباني لكرة القدم، بشكل رسمي، مع الموهوب المغربي شادي رياض (16 سنة)، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق مايوركا، بعد منافسة قوية من فريق "فياريال" الراغب بدوره في استقدام اللاعب.
وقدم برشلونة لاعبه الجديد لوسائل الإعلام بحضور الأسطورة "باكيرو"، السكرتير التقني لـ"برشلونة ب"، الذي أشرف على توقيع العقد رفقة المدافع المغربي الشاب.
وجاء تعاقد الفريق الكتالوني مع المدافع شادي من أجل تعزيز صفوف الفريق لأقل من 17 سنة (Juvenil B)، الذي يشرف على قيادته المدرب فرانك أرتيغا، على أن يتم تصعيده إلى فريق الشباب أقل من 19 سنة كذلك.
وسيلتحق الموهوب المغربي بأكاديمية النادي "لا ماسيا"، حيث سيتلقى تكوينه على أمل أن ينضم للفريق الأول في السنوات القادمة.
وكان الموهوب المغربي سالف الذكر قد توج رفقة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 15 سنة ببطولة ألعاب الشباب الأفريقية التي أقيمت بالجزائر في العام الماضي، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.