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كُتّاب وآراء
لجنة المسابقات: "الليغا" تقام السبت والأحد فقط
أصدرت قاضية لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، كارمن بيريز، قرارا يفرض إقامة الجولات الثلاث الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم يومي السبت والأحد حصرا، مستبعدة بذلك الجدول الأصلي المقترح من الليغا والذي كان يضم مباريات يومي الجمعة والاثنين.
وبموجب القرار، سيتعين إقامة جولات المسابقة يومي السبت والأحد فقط، ما لم يأذن الاتحاد الإسباني للعبة بغير ذلك، في حين أن الليغا ستتولى تحديد مواعيد المباريات لكن في إطار هذين اليومين حصرا.
وبذلك، فإن تحديد مواعيد المباريات من اختصاص الليغا، في حين يتولى الاتحاد تحديد الأيام التي ستقام بها الجولات.
وبرغم قرار قاضية لجنة المسابقات، لا تعد هذه التوقيتات نهائية وسيكون الحكم النهائي في يد القضاء الاعتيادي الذي سينظر في القضية في السابع من غشت القادم.
وقام الاتحاد الإسباني للعبة بتغيير جدول المباريات للجولات الثلاث الأولى من الليغا بناء على قرار القاضية، في حين رفضت رابطة الدوري ذلك مؤكدة أنها ستبقي على الجدول الأصلي، مذكرة بأن الأمر سيحسمه القضاء الاعتيادي في السابع من الشهر المقبل.