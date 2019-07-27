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كُتّاب وآراء
الكعبي يعزز صفوف الوداد في إعارة لستة أشهر
انضم المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي، إلى صفوف فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حتى نهاية الموسم، قادما من فريق شينا فورشن الصيني، إذ وقع في كشوفات الفريق البيضاوي بعد زوال الجمعة.
وحسمت إدارة الوداد الرياضي، بشكل رسمي، صفقة ضم أيوب الكعبي، بعد أن كانت تراهن على العديد من المهاجمين لتقوية الخط الأمامي للفريق "الأحمر"، على غرار حميد أحداد، الذي اختار الانضمام للرجاء على سبيل الإعارة.
وسيحمل الكعبي قميص الوداد الرياضي إلى غاية شهر دجنبر المقبل، في انتظار موافقة أو رفض الفريق الصيني تمديد عقد الإعارة حتى نهاية الموسم الكروي المقبل.
وسبق لإدارة هيبي فورشن، أن عرضت خدمات اللاعب الكعبي على الوداد عقب نهاية الموسم الرياضي المنصرم، وهو ما دفع سعيد الناصيري، رئيس الوداد، إلى إعادة دراسة المقترح لاسيما أن المجموعة تحتاج إلى مهاجم صريح ينهي الهجمات داخل الشباك.
ويراهن مسؤولو الوداد على حسم صفقة أيوب الكعبي بغية تعزيز الخط الأمامي لاسيما عقب تعاقد الغريم التقليدي الرجاء مع حميد أحداد، على سبيل الإعارة، قادما من فريق الزمالك المصري، بعدما كان من أبرز الأسماء المرشحة لحمل القميص "الأحمر" قبل أن يحط الرحال مع النسور "الخضر".