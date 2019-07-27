24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:32
|13:39
|17:18
|20:37
|22:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صنّاع يستبدلون الأفران التقليدية بأخرى غازية
- المداخيل الجبائية للدولة تبلغ 108 مليارات درهم
- بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة
- حجاج مغاربة بالمدينة المنورة
- اختتام مشروع للتربية غير النظامية الرقمية بخريبكة
بنشعبون يكشف عن 6 تدابير للحفاظ على التوازنات المالية للدولة (5.00)
الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)
- "شتائم بنكيران" تُغضب العثماني .. وأزمة جديدة تلوح في أفق الأغلبية - (103)
- فاجعة "سيارة الحوز" .. عمليات الإنقاذ تنتشل 15 جثة من تحت الأوحال - (90)
- الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد - (68)
- الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة - (65)
- الحكومة تتفاءل بالسنوات القادمة لتحقيق أعلى نسب النمو الاقتصادي - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"طنجة سيتي مول" يستضيف لاعبيْ نادي ليغانيس
حلّ يوسف النصيري وأوناي بوستينزا، لاعبا نادي ليغانيس الرّياضيّ الإسبانيّ، ضيفين على المركز التّجاريّ "طنجة سيتي مول"، الجمعة، للمشاركة في حفل توقيع صور لفائدة عشّاق ومتابعي الفريق بمدينة طنجة.
وقال خايمي ديل كامبو، مسؤول التّواصل بالفريق الإسبانيّ، في تصريح لهسبريس، إنّ "حلول فريق ليغانيس بالمغرب يأتي في سياق إجراء مباريات كرة القدم ضدّ فريقي الرّجاء الرّياضيّ واتّحاد طنجة، وهي فرصة أردنا استغلالها كذلك للقيام بأعمال اجتماعيّة".
وأضاف خايمي "زرنا الثّلاثاء الماضي مركز دار الشّباب الحيّ الحسني بطنجة، وقمنا بالتّبرع بسبعين قميصا للفريق، تشجيعا للأطفال المستفيدين من خدماته على الاستمرار في ممارسة الرّياضة، وقد تعرّف هؤلاء على لاعبي الفريق الّذي يلعب بدوري الدّرجة الأولى La Liga".
ويحلّ فريق ليغانيس الإسبانيّ بطنجة، في إطار تجمّع تدريبيّ، استعدادا للموسم القادم، وسيواجه، اليوم، فريق اتّحاد طنجة، في إطار مباراة ودّيّة. كما خاض مباراة ضدّ فريق الرّجاء البيضاوي، الأربعاء المنصرم، انتهت بالتّعادل السّلبي صفر لمثله.