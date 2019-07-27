"طنجة سيتي مول" يستضيف لاعبيْ نادي ليغانيس

جمال سماحي من طنجة

حلّ يوسف النصيري وأوناي بوستينزا، لاعبا نادي ليغانيس الرّياضيّ الإسبانيّ، ضيفين على المركز التّجاريّ "طنجة سيتي مول"، الجمعة، للمشاركة في حفل توقيع صور لفائدة عشّاق ومتابعي الفريق بمدينة طنجة.

وقال خايمي ديل كامبو، مسؤول التّواصل بالفريق الإسبانيّ، في تصريح لهسبريس، إنّ "حلول فريق ليغانيس بالمغرب يأتي في سياق إجراء مباريات كرة القدم ضدّ فريقي الرّجاء الرّياضيّ واتّحاد طنجة، وهي فرصة أردنا استغلالها كذلك للقيام بأعمال اجتماعيّة".

وأضاف خايمي "زرنا الثّلاثاء الماضي مركز دار الشّباب الحيّ الحسني بطنجة، وقمنا بالتّبرع بسبعين قميصا للفريق، تشجيعا للأطفال المستفيدين من خدماته على الاستمرار في ممارسة الرّياضة، وقد تعرّف هؤلاء على لاعبي الفريق الّذي يلعب بدوري الدّرجة الأولى La Liga".

ويحلّ فريق ليغانيس الإسبانيّ بطنجة، في إطار تجمّع تدريبيّ، استعدادا للموسم القادم، وسيواجه، اليوم، فريق اتّحاد طنجة، في إطار مباراة ودّيّة. كما خاض مباراة ضدّ فريق الرّجاء البيضاوي، الأربعاء المنصرم، انتهت بالتّعادل السّلبي صفر لمثله.